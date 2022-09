Cómo un video de TikTok de una madre de Nueva York condujo al arresto de un hombre que la acosaba

Un hombre de 33 años del norte del estado de Nueva York fue arrestado por un cargo de acoso gracias a una madre astuta que confió en su instinto y recurrió a TikTok.

El mes pasado, MaryBeth Nappa estaba comprando útiles escolares con su hija en Walmart en Cicero, un suburbio de Syracuse.

Todo sobre el viaje de compras parecía normal hasta que Nappa se dio cuenta de que aparentemente las estaba siguiendo un hombre al que había visto salir de la tienda antes.

En el video ahora viral de TikTok, Nappa se acerca a un hombre que viste una camiseta sin mangas y tiene cabello oscuro, que parece no hacer ningún esfuerzo por ocultar el hecho de que la cámara de su teléfono apunta en su dirección.

El hombre mira a su izquierda y derecha antes de que sus ojos regresen a la pantalla de su teléfono.

Nappa sacó sigilosamente su propio teléfono y comenzó a filmar al hombre, imágenes que luego publicó en TikTok.

“Así que este tipo es como seguirme en Walmart mientras estoy con mi hija”, dice en el clip. “Él sigue siguiéndome. No lo conozco, y él me sigue y me graba”.

Nappa dice en las imágenes que le llevó las imágenes “extrañas” y “espeluznantes” a un empleado de la tienda, quien luego alertó al gerente de la tienda.

“Si tienes el presentimiento de que algo no está bien, entonces probablemente no esté bien”, dijo Nappa a WSYR-TV, hablando sobre su experiencia.

Nappa le dijo a la estación que se puso en “alerta máxima” cuando notó que el hombre, identificado por la policía como Eric Fuller, “pasó por el pasillo en el que estábamos y se dio la vuelta y se paró al final del pasillo”.

Por su parte, People accedió a los registros en línea que confirman que Fuller, quien desde entonces se entregó, fue acusado de acoso en cuarto grado.

Nappa dijo que desde que publicó el video, otras personas se han presentado para compartir sus experiencias similares siendo seguidas por otros hombres.

