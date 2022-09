Rodrigo Vidal enfrenta a las estrellas de La Casa de los Famosos 2, contra el talento de Top Chef VIP en el set de “¿Qué Dicen Los Famosos?”

Exclusiva

¿Qué dicen los famosos? es el programa con el que Rodrigo Vidal llegó para quedarse en Telemundo. El ex participante de “Top Chef VIP” no se fue con las manos vacías, del famoso show de cocina de la cadena hispana, no, al contrario. El mexicano no sólo se llevó el cariño del público, sino que ahora vuelve con un nuevo y gran proyecto que lo tiene feliz, entusiasmado e ilusionado.

En entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York, Rodrigo nos cuenta que la competencia es por una buena causa. Todos los famosos que lleguen a competir a “¿Qué Dicen Los Famosos?”, lo harán con el propósito de ganar para que el dinero obtenido sea donado a una buena causa.

¿Qué Dicen Los Famosos? se estrena el próximo 2 de octubre, por Telemundo. / Foto Cortesía de Telemundo

Rodrigo Vidal se ha comprometido a que los celebridades que lleguen a su show, sean verdaderamente famosos, por esto asegura que estará todos los domingos, a partir del dos de octubre a las 7/6 C, conquistando las pantallas y las sonrisas de los televidentes de Telemundo con ¿Qué Dicen Los Famosos?.

“Una hora de completa diversión para nuestras familias latinas, a través de Telemundo y con grandes invitados, en donde lo van a pasar sensacional, esto es garantizado”, dice Vidal quien también destaca que cada domingo se podrán llevar para estas buenas causas alrededor de $5 a $10 mil dólares, todo, como ya mencionamos antes, destinado para causas nobles.

En este primer domingo de competencia, el público podrá ver una nueva reunión de los integrantes de La Casa de los Famosos. Estarán compitiendo y en el mismo bando: Laura Bozzo, Daniella Navarro, Natalia Alcocer y Potro Cabellero. Por el lado de Top Chef VIP veremos a: Gregorio Pernía, Zuleyka Rivera, Lambda García y Mauricio Islas.

Rodrigo Vidal describe este gran encuentro con estas palabras: “Fue una locura”. “No fue fácil, fue un capítulo desbordado de energía, incontrolable… Pero creo que de verdad quedó un show muy divertido, todos la gozaron, se rieron… Es una bomba este primer show”.

¿Rodrigo Vidal a la tercera temporada de La Casa de los Famosos?

Desde que Rodrigo Vidal apareció en el primer capítulo de Top Chef VIP, el público de Telemundo se enamoró de él. Amaron su sentido del humor, su buen ánimo, trato y compañerismo. Se vieron encantados por su buena disposición y por ser siempre algo así como “al mal tiempo buena cara” en los retos más duros del programa.

Los fans, desde el día uno, empezaron a decir también que Rodrigo Vidal sería el ganador de esta competencia, más allá de su talento para la cocina y porque se negaban a dejarlo de ver diario también empezaron a pujar para verlo entrar a La Casa de los Famosos en su tercera temporada. Teniendo al conductor de “¿Qué Dicen Los Famosos?”, en esta entrevista exclusiva, no quisimos dejar pasar la oportunidad de preguntarle si estaría interesado en unirse a dicho proyecto conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gallegos.

La respuesta de Rodrigo fue tan cómica como inesperada, el mexicano nos dijo: “No, nos quedamos en “¿Qué Dicen Los Famosos?” y nos los traemos para acá, para que se diviertan, jueguen, ganen y ayudemos a las fundaciones. Qué necesidad… además ahí se dan re-duro, mejor desde aquí vemos los toros desde la barrera“.

¡No más telenovelas!

El público televidente de Telemundo quedó tan encantado con Rodrigo Vidal que no han quedado satisfechos con verlo por tan pocas horas, por esta razón desde las redes sociales empezaron a pedirlo para la sección de telenovelas, cuestionamos a Vidal también sobre esta posibilidad, pero nos aseguró que él ya no forma parte de ese lado del entretenimiento: “No, ya no trabajo tanto como antes frente a la cámara, estoy más enfocado en la representación de artistas, en la dirección y en la producción. Trabajo mucho menos en televisión y ahora estoy más enfocado, a mil, en “¿Qué Dicen Los Famosos?”.

También nos aseguró que aún cuando él no esté en algunas de estas telenovelas, los protagonistas y talentos de las mismas sí estarán en su programa compitiendo por ganarse cada premio, para así colaborar con alguna organización que más lo necesite, y es que esta vena altruista del show es la que más encantado tiene Rodrigo Vidal.