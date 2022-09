Agenda de eventos: conciertos, danza y fiestas de calle

Prince Royce en el United Palace

Prince Royce, el Principe de la Bachata, regresó a los escenarios con su gira titulada “Classic Tour” que recorrerá diez de las ciudades más importantes de Estados Unidos y que llega al escenario del United Palace este viernes y sábado. El destacado bachatero celebrará 10 años de carrera artística, entonando canciones que se han convertido en clásicos en la cultura pop como “Corazón Sin Cara”, “Darte Un Beso”, “Sensualidad”, “Deja Vu” y “El Amor Que Perdimos”. Ambos shows son a las 8:00 pm. Entradas en: https://www.princeroyce.com

“The Bazurto All Stars” en el Flushing Town Hall

Este viernes 30 de septiembre, The Bazurto All Stars , conocida como la “máquina de fiestas”, viajará desde Cartagena, Colombia, para llevar la energía de la champeta al escenario del Flushing Town Hall. La agrupación ha creado su propio sonido distintivo que proviene de la mezcla de champeta africana, música folclórica y electrónica, cumbia, vallenato, reggae, ska e incluso música sinfónica, llamando a esta fusión “La Champeta Universal”. Entre sus temas destacan “La manguera”, “El Bololo” y “La Pupileta”, que se convirtió en 2016 en la canción oficial del Carnaval de Barranquilla (la celebración más grande después de Río) y una de las canciones más reconocidas en Colombia en ese momento. El conjunto de siete músicos también presentará un taller de Champeta antes de su concierto para el público interesado en aprender los conceptos básicos de este estilo de música y baile nativo de Colombia. La presentación comienza a las 8 pm y el taller (gratis con boletos para el concierto) se llevará a cabo a las 7 pm. Para entradas, visite: https://www.flushingtownhall.org

Tributo a Bob Dylan

Las hermanas McCrary, Lizz Wright y Mumu Fresh se agregaron a la programación de A Tribute to Bob Dylan, un evento para celebrar a la gran leyenda musical. En asociación con el Bob Dylan Center, este viernes 30 de septiembre, a las 8 p.m, el The Town Hall y T Bone Burnett y curado por Burnett, el show contará con actuaciones de una diversa gama de artistas, cada uno interpretando canciones escritas por Dylan repasando la ilustre carrera del premio Nobel. Este evento de concierto conmemorará el debut histórico de Dylan en 1963 en el Hall, y todas las ganancias beneficiarán a The Town Hall. Para entradas y más información, visite: (www.thetownhall.org

Concluye el Queensboro Dance Festival

Después de más de 40 eventos de verano al aire libre en todo el condado, el Queensboro Dance Festival (QDF) está concluyendo su gira con un final de temporada de tres noches del 30 de septiembre al 2 de octubre, en el Queens Theatre, donde actuarán las 26 compañías de danza con sede en Queens. Como plataforma para representar la amplitud de las culturas de baile en Queens, algunos de los géneros QDF de este año incluyen chutney, tap, hawaiano, africano occidental, contemporáneo, afro latino, gitano turco, hip-hop, kathak, baile de salón, colombiano, griego, ballet y danzas filipinas. Los grupos de baile provienen de vecindarios que van desde South Ozone Park hasta Flushing, Long Island City y Jackson Heights.Las funciones son el viernes y sábado 30 de septiembre y 1 de octubre a las 7:30 pm, y el domingo 2 de octubre a las 5:00 pm. Información: https://queenstheatre.org/event/queensboro-dance-festival-2022/

El festival PaleyWKND

El PaleyWKND, un festival de medios, deportes, juegos y entretenimiento, se llevará a cabo este fin de semana, del sábado 1 al domingo 2 de octubre. El evento se tomará el The Paley Museum y toda su cuadra, de la calle 52 entre las avenidas 5ta y 6ta, en Manhattan, para un fin de semana lleno de experiencias interactivas y atracciones inmersivas de más de dos docenas de compañías de clase mundial, marcas de medios icónicas y las principales ligas deportivas. Entre las muchas estrellas participantes estará Kate del Castillo, quien presentará una proyección exclusiva del episodio debut de tercera temporada de La Reina del Sur, el domingo a la 1:30 pm.El evento es gratuito y abierto al público. Más información: www.PaleyWKND.org

Danza al aire libre en Brooklyn

El grupo de baile Mark Morris Dance Group presentará dos espectáculos en el Brooklyn Bridge Park en Harbor View Lawn, este sábado 1 de octubre, así como un taller para todas las edades y habilidades para aprender algunos extractos de su repertorio. Las funciones de una hora de duración se llevarán a cabo a las 2 pm y las 4 pm e incluirán las obras Water, Greek to Me, Orfeo ed Euridice (extractos de una ópera más grande) y Dancing Honeymoon.

A las 3:00 p. m., los miembros de la compañía realizarán un taller de danza adaptativa para enseñar extractos de Water and Dancing Honeymoon. No se requieren boletos ni reservas, ¡solo acérquese y únase! El Centro de Danza Mark Morris está ubicado justo en Lafayette Street y ofrece clases en todas las disciplinas y para personas con y sin discapacidades. También es el sitio principal de sus clases de baile respaldadas por investigaciones para personas con la enfermedad de Parkinson. Más información: https://markmorrisdancegroup.org/

A La Calle Block Party

Ballet Hispánico celebrará su tradicional A La Calle Block Party este domingo 2 de octubre, en la calle 89 entre las avenidas Amsterdam y Columbus, desde las 12:00 a las 4:00 pm. Para iniciar la celebración, a las 11 a.m. habrá una proclamación y ceremonia especial de nombramiento de la calle con líderes de la comunidad e invitados especiales. La fiesta gratuita contará con presentaciones de los bailarines del programa Pa’lante Scholars de Ballet Hispánico y de alumnos de la escuela de danza. Habrá también clases de baile gratuitas, música en vivo y comida de comerciantes locales. Ballet Hispánico invitará a un grupo selecto de compañías de danza de la ciudad de Nueva York para que se presenten como artistas invitados, tales como Flamenco Vivo, Bombazo Dance Co. y Calpulli Mexican Dance Company. Más información en:www.ballethispanico.org/HHM

Arte en bien del planeta

NOoSPHERE Arts presenta REPOPULACIONES: New Horizons, una exposición de arte grupal centrada en la reflexión ambiental. La muestra está inspirada en la Semana del Clima, que se centra en temas relacionados con el medio ambiente y se lleva a cabo anualmente durante los meses de verano y principios de otoño. Curada por Daniela Holban, la exhibición es parte de la serie WE ARE NATURE de NOoSPHERE Arts: eventos de arte que aprovechan al máximo el escenario único del santuario de aves Kingsland Wildflowers en Broadway Stages en Greenpoint, Brooklyn, para atraer a una audiencia diversa. en los esfuerzos ambientales a través del art. Del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2022, en 520 Kingsland Avenue, Greenpoint, Brooklyn. Habrá una recepción de apertura el viernes 30 de septiembre de 2022 de 6 a 9 p.m. Para obtener más información, visite noosphere-arts.nyc/exhibiciones.