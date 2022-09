Wisin y Yandel lanzan disco “La Última Misión” para clausurar su carrera

Wisin y Yandel, conocidos como “El dúo de la historia” del reguetón, lanzan este viernes su producción “La Última Misión”, con la que finalizan su carrera como grupo y que cuenta con 11 invitados, entre ellos, Rosalía, J Balvin y Jennifer Lopez.

“La Última Misión” incluye además las participaciones especiales de otros destacados artistas urbanos como los puertorriqueños Rauw Alejandro, Ozuna, Jay Wheeler, Chencho Corleone y Jhay Cortez; el dominicano Prince Royce y el jamaiquino Sean Paul, según detallaron los representantes de Wisin y Yandel en un comunicado.

“Y no es para menos, sus legiones de seguidores en el mundo entero están acostumbrados a recibir lo mejor en su clase y esta colección musical es una joya con el puro ADN de estos creadores de grandes éxitos y mucho más”, resaltó el texto.

El disco incluye cinco éxitos que fueron lanzados como sencillos previamente “No Se Olvida” (Certificado Gold), “Chica Bombastic” (2xmulti-platino), “Recordar”, “Llueve” (Certificación Gold), “Ganas De Ti” (2x multi-platino), además de un tema de entrada especial.

Los temas con colaboraciones son “Vapor” junto a Rauw Alejandro; “Party y Alcohol”, con Chencho Corleone; “Culpables Los Dos”, con Ozuna; “Besos Moja2” con Rosalía; “La Realidad”, con J Balvin; “Un Ladrón”, con Prince Royce; “Te Fuiste”, con Jay Wheeler; “Miami”, con Jennifer Lopez, y “No Sales de Mi Cabeza”, con Sean Paul.

En una entrevista reciente con Efe, Wisin explicó que el disco es el resultado de cuatro años de trabajo. “Mucho antes de la pandemia comenzamos a producirlo”, dijo.

“Siempre que vamos a hacer un disco no planificamos qué va a salir. La música son rayos de inspiración”, subrayó sobre el modo en que ha fluido el que es su trabajo definitivo.

El disco, a su vez, sale a la venta en medio de la última gira de espectáculos del dúo por diversas ciudades de Estados Unidos hasta ofrecer 14 presentaciones en el Coliseo José M. Agrelot en San Juan, donde son los portadores del récord de más conciertos vendidos en la prestigiosa arena de su isla.

Los conciertos de Wisin y Yandel en Puerto Rico serán del 2 al 31 de diciembre.

