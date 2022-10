Método nuevo para encender la pasión

Si yo saliera a la calle con una lámpara mágica y le dijera a las personas que pidan un deseo para mejorar algo de sus parejas, estoy segura que la mayoría de los hombres soñarían con más intimidad y muchas mujeres rogarían por ayuda en el hogar. Ciertamente, no poseo magia para cumplir esos deseos, pero podría decirles que algo tan sencillo como que un marido comience a despolvar las lámparas de su casa semanalmente, puede ser mágico para reavivar los deseos sexuales de su pareja.

Y es que, un reciente estudio en sexualidad afirma que mientras menos tensión sienta la mujer por el cuidado de la casa, mayor será el nivel del líbido sexual. Si eres hombre, ya sabes cómo avivar la chispa y si eres mujer descubre cómo finalmente dividir tareas en el hogar.

Háblale de tu nueva fantasía: Envíale un texto donde le adelantes que conversarán de algo bien placentero. Explícale que una mujer cansada no tiene energías para jugar en la cama, pero que se imagine todo lo que harían si estuvieras relajada.

Vístete de paciencia: Por más deseos que tenga un hombre de tener intimidad, no pienses que en un solo día va a lavar la ropa, bañar al perro y cocinar. Como todo cambio, tienes que ir poco a poco. Pregúntale, con cuál tarea desea comenzar. Y si no sabe, enséñale algo sencillo de aprender.

Jamás lo critiques: Aunque no desaparezca el polvo de las mesas o haya lavado una camisa blanca con toallas oscuras, muérdete la lengua, pero no le digas que no sabe hacer nada. Dale las gracias y en una próxima tarea guíalo. Y mientras estén limpiando tírale una guiñada o regálale una sonrisa cómplice. No te olvides usar algo sexy mientras recogen, como un pantaloncito corto o una camisa un poco desabotonada.

Además, no hables de limpiar cuando está felizmente viendo deportes. Hagan un calendario donde se expongan las tareas por días.

Reconocer que el supuesto aburrimiento en la intimidad es en realidad un cansancio acumulado, es sin duda la mejor noticia que cualquier pareja “fría” pueda escuchar. Dime cómo se dividen las tareas en casa y te diré cuán apasionadas son sus noches.

Para más motivación sígueme en:

Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/