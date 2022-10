Enamorándonos USA: ¿Qué pasa dentro de la banda de ‘Los Cupidos”?

¿Qué pasa dentro de la banda de ‘Los Cupidos”? ¿Por qué desde que comenzó la nueva temporada de ‘Enamorándonos USA’, no estaba su cantante Vanessa Leiro? ¿Por qué en su lugar estaba Yai Suárez, quien también es una excelente cantante?

Pero así como los fans no nos dejaban de preguntar por su ausencia, también nos sorprendió verla hace unos días de regreso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hay detrás?… Una historia de amor y desamor, de una madre soltera luchando por su hijo y la valentía de una mujer que apuesta todo a su talento.

Conducido por Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, y Migbelis Castellanos en el backstage, el show de mayor éxito de UniMás no solo ha conquistado el corazón del público con las historias de los flechados y los amorosos, sino también con todos los que hacen el show, incluida la Banda de los Cupidos, compuesta por excelente músicos que enaltecen a los latinos con su música.

La banda de los Cupidos junto Yai Suárez. Foto: Enamorándonos USA

Vanessa Leiro, la cantante que está desde el comienzo del show, sorprendió al inicio de esta temporada con su ausencia, en las redes sociales aseguraron que estaba resolviendo un problema personal, ¿cuál? ¿Volvería o quedaría Yai en su lugar?

Lo primero que hicimos fue comunicarnos con Univision para tener la versión oficial, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Así que decidimos investigar, y lo que hay detrás de esta ausencia es la lucha de una mujer, una madre soltera que además de talentosa, vive para y por su hijo. Como te contamos más arriba, se trata de una historia de amor y desamor y la ayuda de quienes valoran su aporte al show, la productora SOHO encargada del reality.

Vanessa, de nacionalidad argentina, estaba en pareja con el baterista de la banda, el que ya no está dentro del equipo. Habrían tenido conflictos personales, entre lo que habrían estado algunos que tendrían que ver con el estatus migratorio de Leiro.

¿Tuvo problemas con migraciones? No, pero sí habría tenido que salir del país, a España, para desde allí poder renovar su visa de trabajo. La salida de Estados Unidos no solo implicó no llegar a tiempo a la nueva temporada de ‘Enamorándonos USA’, sino que también le tocó separarse unos meses del amor de su vida: su hijo, por quien incluso la hemos visto emocionarse cuando ha hablado de él.

Sin embargo, la solución, aunque habría tardado un poco más de lo esperado, llegó. La productora SOHO, quien reconoce el gran talento de Leiro, habría hecho todo lo posible y más para ayudarla a que su visa de trabajo saliera lo más rápido posible, y lo logró.

Así fue como desde hace unos días todos pudimos ver el regreso de Vanessa Leiro a la Banda de Los Cupidos. ¿Qué pasó con la otra cantante que la reemplazó? Aunque se sabía que era algo temporal, no se iría del todo, ya que formaría parte de los músicos como suplente.

¿El baterista que era pareja de Leiro, pero no el papá del hijo? Él habría quedado fuera del show, una de las razones habría sido los conflictos y en los problemas que habría puesto a su ex pareja, y en su lugar se contrató a Germán Quinteros. Por lo que la productora y la cadena habría decidido a raíz de este conflicto, que ya no se permitirán, supuestamente que los talentos y/o empleados sean familiares o tengan relaciones amorosas.

Con nuevo look, dicen que mucho más tranquila, y valiente, Vanessa Leiro seguirá ya en Estados Unidos con su plan original, crecer en su carrera y ser feliz al lado de su hijo.

