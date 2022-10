Biden y Schumer celebran inversión de $100,000 millones de Micron en Nueva York para la producción de chips

La empresa Micron anunció la inversión de $100,000 millones de dólares durante los próximos 20 años para la construcción de un complejo de fábrica de chips de computadora en el norte del estado de Nueva York, lo cual fue celebrado por el presidente Joe Biden y el líder del Senado, Chuck Schumer.

Lo anterior porque el anuncio de este martes de la empresa tiene una conexión directa con la Ley de Ciencias y CHIPS, aprobada en forma bipartidista, pero impulsada por el presidente Biden y los demócratas.

“Sin la ley CHIPS, no estaríamos aquí hoy”, reconoció Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron sobre el anuncio de inversión adelantado por The New York Times.

Uno de los beneficios para empresas con esa ley es la subvención fiscal en inversiones, ya que destinará hasta $52,000 millones de dólares para ese fin.

“Para aquellos que dudaron de que Estados Unidos pudiera dominar las industrias del futuro, les digo esto: nunca deben apostar en contra del pueblo estadounidense”, dijo Biden en reacción al anuncio sobre la inversión. “Micron, una empresa estadounidense, está invirtiendo $20,000 millones de dólares esta década y hasta $100,000 millones durante veinte años en la fabricación de CHIPS en el norte del estado de Nueva York, creando decenas de miles de empleos bien remunerados“.

Schumer destacó el plan de Micron para desarrollar el nuevo chip de memoria Megafab.

“Después de años de trabajo, es oficial: ¡Micron llega al centro de Nueva York! Con la aprobación del proyecto de Ley de Ciencia y CHIPS que escribí y defendí, las inversiones que estamos haciendo ya están dando sus frutos”, dijo. “La inversión de $100,000 millones de Micron en Upstate New York transformará fundamentalmente la región”.

Agregó que, de entrada, el plan permitirá mayores empleos para la industria de la construcción, pero con un plan multianual sobre la producción de chips.

“El anuncio de hoy es el resultado de mi larga lucha para traer de vuelta la fabricación al norte del estado de Nueva York”, defendió Schumer.

En mayo de 2021, Schumer se reunió con el presidente y director ejecutivo de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, para convencerlo de ubicar su futura planta Megafab en el norte del estado de Nueva York, reveló el senador demócrata.

Se estima que la multimillonaria inversión permitirá la creación de 50,000 empleos en todo el estado, incluyendo 9,000 con salarios de más de $100,000 dólares anuales.

Debido a la pandemia de COVID-19 y luego a los efectos del conflicto Rusia-Ucrania, la producción de semiconductores o chips enfrentó desafíos, lo que incluso impactó en la producción y costo de productos electromésticos, computadoras y autos.