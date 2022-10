Sherlyn mostrará el otro lado de ‘Mira Quién Baila’: “Que puedan ver que no todo es sonrisa, sino lágrimas, ampollas, hombro dislocado”

Este próximo 9 de octubre a las 8/7 Pm Centro cuando se encienda nuevamente la pista de ‘Mira Quién Baila All Stars’, Sherlyn la mirará desde un lugar privilegiado, ya no como competidora, sino como comunicadora, sí como la host de backstage del reality de los domingos de Univision.

La querida actriz y cantante, quien confiesa que ama las redes sociales porque justamente le permite comunicar, ahora que corre con la ventaja de conocer qué sienten los participantes, asegura que su misión será, mostrar lo que nadie ve, desde el trabajo los que están detrás de cámara hasta: “Quiero que puedan ver que no todo es sonrisas, sino lágrimas, ampollas, hombro dislocado’.

En entrevista exclusiva, Sherlyn nos habla de este nuevo proyecto, de por qué André no es como lo soñó, pero eso la permitió a ella cambiar y revela detalles de cómo y cuándo se convertirá en madre por segunda vez.

Sherlyn.

–Esta vez no vas a competir, pero vas a recibir todas las emociones que tú ya conoces, ¿cómo te sientes?

Sherlyn González: Estoy muy agradecida con esta oportunidad, porque a mí el hecho de comunicar siempre me ha gustado mucho, por eso me gustan tanto las redes sociales, me parece que es una vía de comunicación muy directa con el público y lo gozo mucho. El poder entrar, ser host del show más querido de la televisión, que es ‘Mira Quién Baila’, después de 9 entregas que está es la décima, es un honor muy grande, por todo lo que implica, yo he trabajado con Claudia Letelier varias veces, que es mi productora, y ahora es la primera vez que me toca trabajar bajo el mando de Nacho Meyer como presidente de la televisora, son como muchas cosas que me hace que tenga mucho significado para mí.

Hoy me paré nuevamente en esa pista y me acordé de muchas cosas, como de mucho dolor de panza, de muchos nervios, de las cargadas cuando no me salían, cuando me frustraba, cuando después de estar ensayando 10 horas me iba al hotel a llorar porque decía: “esto no me va a salir jamás”, y luego ver que algo pasa, y que suena la música y se da la magia, y que los bailarines son maravillosos y te guían y te ayudan…

Fue como hacer un flashback muy chulo, muy lindo de cómo ha evolucionado la vida para mí de esa competencia y de la mujer que era en ese tiempo, a la mujer que soy, que estaba todavía con muchas inseguridades y con muchas ganas de demostrar muchas cosas, y ahora el hecho de que me convertí en mamá, que estoy más grande o qué cosa, pero me siento mucho más asentada, no me siento en medio del huracán.

-En entrevistas pasadas, me decías eso, que cuando participaste en ‘Mira Quién Baila’, tenías tanta autopresión, que no te permitiste fluir como sí en ‘Tu Cara Me Suena’ . Y hoy que te paraste en esa pista, ¿qué le dirías a esa Sherlyn?

Sherlyn González: Yo no le cambiaría nada porque ha sido parte de la evolución, y parte de que mis inseguridades las quería como mitigar a la hora de hacerlo perfecto, de que no se me fuera un paso, de terminar el ensayo y seguir ensayando en mi hotel, y seguir practicando, y estirando la pierna y que quería hacer todo tan, tan, tan correcto, y que los años me dieron como esta parte de relajarte y de disfrutar y de decir: “Ya lo viviste, es horrible, y ya viste cómo se vive cuando lo disfrutas”… Le diría a esa Sherlyn de aquellos años, “Va a pasar, esta presión va pasar y tu vida se va a poner mejor y cada día vas a ser una mujer más feliz, pero mientras pues sigue ampollándote los pies, ensayando 20 horas, si eso te hace sentir tranquila”.

Sherlyn. Foto: Mandy Fridmann

Creo que acá los competidores van a tener una presión muy grande, por los jueces que hay ahora, sí a mí me tocó fuerte cuando estaba Casper, Yuri y Dayanara, ¡ahora que está Isaac!, nada más y nada menos que el mejor bailarín del mundo observando sus pasos… Impone como mucho respeto y como mucha disciplina, por donde pasa, mueve la mano y es arte, entonces eso va a poner un nivel de competencia muy alto, y los chavos van a tener que estar muy atentos a eso. Yo creo que Roselyn va a ser más light, Paulina va a ser más light, pero sí creo que Isaac va a ser estricto y pues no le puedes enseñar al maestro, entonces él va a ser un reto importante para ellos y creo que le van a poner el corazón a esta competencia.

-¿Qué consejo le darías como ex participante y ahora host a los participantes de ahora?

Sherlyn González: Que le impriman su sello, que no solamente se fijen en el paso, sino que se fijen en imprimir su propia personalidad a la hora de estar en la pista. En los concursos hay grandes ganadores, y los grandes ganadores no necesariamente son los que levantan la corona. El Dasa es un claro ejemplo de ello, ha ganado el cariño del público, seguramente no era el mejor bailarín, pero ponía su corazón y el tipo salía y sonreía y movía la mano y en la gente en la casa lo gozaba.

-¿Qué es lo que quieres transmitir desde este puesto de host?

Sherlyn González: El corazón de la competencia, quiero ir a meterme a las áreas de la gente que hace posible este programa, quiero que la gente comprenda el trabajo de vestuario, por ejemplo, que son horas y horas de lentejuela, de brillito, de las medias, de resolver que no salga una bubi a la hora del show, de cocer una media al ‘5,4, 3…’. El trabajo de los camarógrafos, de los técnicos, de los coreógrafos.

La verdad es que el equipo que eligieron para este show, son coreógrafos que dan su doscientos mil por ciento, y que no importa que hayan terminado las horas de ensayo, aunque no sean tu coreógrafo si tú llegas y les preguntas algo te ayudan, te enseñan, te dan tips, te dan consejos. Creo que la parte humana del show es lo más valioso y es lo que quiero que el público pueda ver en el behind the scenes. Quiero que puedan ver que no todo es sonrisas y pose perfecta, sino lágrimas, ampollas, hombro dislocado, ya pisaron el compañero, aquí ya hay varios que están empezando a tener incidente, y la gente solamente ve el show perfecto porque todos tienen en mente, el show debe continuar, pero pasan demasiadas cosas atrás y eso es lo que les quiero mostrar.

Ellos son los 8 famosos de ‘Mira Quién Baila All Stars 2022’. Foto: TelevisaUnivision

-Tú eres una mujer de retos y aventuras, ¿cómo toma tu hijo, André, esto de ser este un niño del mundo?

Sherlyn González: A mí me encanta, yo trato como que adonde vaya aprenda algo, y si esta semana vamos a estar acá, ya me encargué de buscarle un colegio que me pareció bonito, que el trato fue hermoso, que tienen materiales didácticos que le van a desarrollar sentidos a mi hijo, que le hablen en inglés y en español, ya tendrá tiempo de ponerse corbata y estar en una oficina, pero mientras mi intención es que mi hijo goce.

André es un disfrutador profesional, si es la comida, la disfruta, si es el parque, se lo goza, es el niño de los pantalones rotos y el pelo despeinado y la paleta embarrada y yo quiero eso, quiero que sea todos lo niño que puede ser, y el hecho de que vaya y haga amigos, creo que va a ser una formación. En algún momento todos pasamos por cambios, por amigos que no siempre se quedan, por el trabajo que a lo mejor era el trabajo de tus sueños y un día desaparece, por el cambio de ciudad, que ya de adultos nos cuesta tanto, porque nos arraigamos a tantas cosas… Yo lo que quiero es que André sea un niño resiliente, que entienda que mientras él tenga paz y amor donde sea que esté, todo lo demás puede cambiar.

–¿Soñabas que fuera así?

Sherlyn González: No, no lo soñaba así, siempre pensaba que André iba a estar perfectamente peinado, el niño que se sentaba derechito, porque yo soy como muy estricta en muchas cosas, y soy muy disciplinada, y juré que iba a ser así… Cuando vi a mi hijo, y entendí su personalidad dije: “André viene con otra misión”. Es el niño de la eterna sonrisa, es travieso, se trepa al árbol, le encantan los perros, es un niño sociable… Entendí que no le podemos imponer la personalidad a ningún niño.

Sherlyn junto a su hijo André. Foto: Sherlyn

Ha sido una sorpresa maravillosa, y me ha retado mucho como mamá el entender que, si de pronto le llamó la atención y voltea y se muere de risa, no te puedes enojar, tienes que encontrar distintas formas de hacer que comprendan. Ha sido increíble, la maternidad ha sido un viaje hermoso porque tengo al mejor compañero y tan va de maravilla que ya estoy lista para volver a ser mamá.

-¿Tienes pensado la fecha para el próximo o todavía está entre tus sueños?

Sherlyn González: Ya estoy moviendo lo que se tiene que mover, visitas al doctor, revisiones periódicas con el ginecólogo para ver cuándo vamos a empezar a hacer todo el proceso, que es un proceso un poquito largo… Pensaba hacerlo antes del show, pero pensé que iba a estar como muy presionada y uno nunca sabe cómo le va a ir… Una vez que termine el show me daré un mes para navidades y Año Nuevo, esas cosas, y a partir de enero mi proyecto desde que comience el año es convertirme en mamá otra vez.

-¿Quieres tener un hermanito biológico de André o te da lo mismo?

Sherlyn González: Vamos a intentar que sea el hermano biológico de André, lo que pasa es que cuando yo me embaracé pensé que solamente iba a tener un hijo, y entonces los planes han cambiado. Le vamos a intentar que sea así, ojalá que se pueda, y si no es así pues bueno va a ser su hermano, su hermana y punto porque la mamá es la misma.

