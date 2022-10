Gana la lotería usando los números con los que jugaba su madre fallecida y por un error estuvo a punto de perder el premio

Una mujer, literalmente, asegura haber recibido una gran fortuna desde “el más allá” luego de que ganara la lotería usando los números que su madre fallecida usaba usualmente para jugar; sin embargo, estuvo a punto de no cobrar su premio por un pequeño error.

Kelly Firth, de 44 años, perdió a su madre Carol hace ya más de un año, la cual era una asidua jugadora de lotería y era ella quien le compraba los tickets, siempre con la ilusión de que pudiera ganar algún premio mayor.

Tras la muerte de su mamá, Kelly dejó de comprar billetes de lotería; sin embargo, la situación cambió hace unos meses cuando fue a limpiar la casa de su madre, la cual rentaba, y encontró escritos en una tarjeta los números con los que solía jugar a la lotería.

Entonces Firth acudió a una tienda y compró un par de tickets con dicha combinación. En el primer sorteo, ninguno salió premiado, por lo que rompió el billete y lo tiró a la basura. Pero para su sorpresa, aparecieron 3 números en el sorteo del fin de semana, lo que dejó a Kelly sin otra opción que hurgar en sus contenedores para encontrar el boleto roto.

Kelly logró encontrar las piezas y volver a armarlas, lo que le valió ser la ganadora de un premio equivalente a $1,800 dólares.

La mujer aseguró que cuando se enteró de la noticia, comenzó a celebrar delante de las cenizas de su madre, mismas que tiene aún en su casa, cuando de repente, comenzó a sonar en la radio la canción favorita de Carol, “You’re Simply the Best” de Tina Turner.

“Todavía no puedo creer que gané con los números de mamá. Mi hija y yo íbamos a la tienda todas las semanas para comprar sus billetes de lotería. Tenía los mismos números en su tarjetita que me dio y siempre me decía que pusiera los 2 lados en los números. Lo hicimos durante años y nunca ganó… No podía creer que gané cuando mamá nunca lo hizo, y sabía que ella todavía estaba cuidando de mí cuando surgieron los números. Todavía estoy en estado de shock y siempre lo estaré. Fue una señal de mamá y todavía no puedo creerlo”, aseveró la ganadora.

Con su premio de la lotería, Firth realizó un viaje que según ella, a su madre le hubiera encantado realizar en vida.

Te puede interesar:

* Jugador de lotería de Carolina del Sur cambia de opinión repentinamente al comprar un boleto y gana $200 mil dólares

* Un hombre descubrió que ganó $1 millón en la lotería mientras estaba trabajando y tuvo que terminar su jornada como si nada hubiera pasado

* Hombre de Massachusetts gana premio donde le darán $25 mil dólares al año de por vida jugando ‘números especiales’