Integrantes de Molotov se enfrentan a golpes con banda chilena Los Miserables

Molotov y la banda chilena Los Miserables tuvieron un terrible altercado que terminó a golpes durante una presentación musical que ambas agrupaciones realizaban en Peñuelas, Chile. Claudio García, líder de la banda del Sur de América, señaló a los mexicanos aseverando que éstos habían intentado sabotear su show desconectando los instrumentos.

García además lanzó fuertes palabras en su cuenta oficial de Instagram en donde expone lo ocurrido de la siguiente manera:

“Gracias Peñuelas por todo el cariño”, escribió Claudio García, sabemos que Peñuales es la región en la que se llevó acabo el concierto y pelea. Agregó así: “Punto aparte la banda Molotov… tipos desagradables, prepotentes y matones que desde ayer en Concepcion nos “webearon” -molestar- todo el rato”.

“¿No puedes llamarte profesional si subes 3 horas tarde a probar sonido y más encima borracho… y menos si ya bordeas los 60 años no?”. “Hemos tocado con grandes bandas Skap, La Polla Records, Negu Gorriak, Reincidentes, Los Cadillacs, Attaque 77… y muchos más”.

Agregó además: “Nunca nadie subió a sus matones a apagarnos los equipos y sacarnos del escenario, pero viene una banda inventada con olor a burguesía, ¡y se las da de estrellas del rock! “Somos Molotov, somos los cabeza de cartel”, me decían… ¡por favor, banda de mier**! Sus músicos, y su equipo de matones”.

Aquí les compartimos además, algunos videos que los fans compartieron, y con los que intentan explicar qué fue lo que pasó en realidad.

Ver los dos videos expuestos en este tuit:

Así empezó todo…. desconectando instrumentos…aguante los miserables

Molotov en sus redes sociales, de momento, parece no haber compartido nada relacionado con este evento, la última publicación en Instagram es sobre su presentación en la región de Concepción, también en Chile.

