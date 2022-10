Miguel Bosé, de 66 años, fue sometido a una cirugía de emergencia

Miguel Bosé ha intentado siempre que su vida privada quede al margen de su carrera profesional, sin embargo, sus fans se encuentran consternados en estos momentos luego de que trascendiera una inesperada noticia sobre su salud.

Bosé, de 66 años, fue sometido a una cirugía de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, lo que le impide viajar a España para presentar su nuevo libro, “Historias secretas de mis mejores canciones”.

De acuerdo con la agencia EFE, el artista español conocido por su tema “Amante Bandido” no soportó más unos fuertes dolores que lo condujeron al centro médico, donde finalmente fue intervenido quirúrgicamente de una hernia discal.

No se tienen más detalles sobre el estado de salud de Bosé y de este padecimiento con el que, según se reporta, ha luchado desde hace algún tiempo. Solamente se conoce, por declaraciones de su editorial a medios españoles, que su visita será pospuesta a causa de la operación.

Miguel Bosé rompe el silencio sobre su estado de salud para que “las malas lenguas no malmetan más”

Luego de que se informara que Miguel Bosé fue hospitalizado en la Ciudad de México la noche de este 4 de octubre, ha querido ser él mismo quien se pronunciara al respecto para que “las malas lenguas no malmetan más” y dio a conocer a través de sus redes sociales cómo es que se encuentra.

En una historia de su perfil de Instagram Bosé comunicó que “las vertebras aplastadas en mi accidente de coche de hace veintitantos años no aguantaron más y han pedido refuerzo”.

El nuevo libro de Miguel Bosé “Historia secreta de mis mejores canciones” sale a la venta el 11 de octubre

Sobre dicho libro, Luis Miguel González Bosé, nombre de nacimiento del cantante, lo ha descrito como uno de sus trabajos más personales, revelando detalles de su vida que han quedado plasmados en sus canciones más exitosas.

El volumen verá la luz el próximo día 11, editado por Planeta (Espasa).

“Llegó el momento de descifrar los secretos escondidos, esos que he venido guardando en cada una de estas 60 canciones. Entrad en el maravilloso mundo de mis laberintos y desvelad lo que nadie sabe. Pero solo si sois valientes”, expresa Miguel Bosé en una nota de prensa.

“Historias secretas de mis mejores canciones” desvela los secretos de las letras de algunos de sus éxitos más conocidos, como “Mi libertad”, “Super superman”, “Don Diablo”, “Amante bandido”, “Nena”, “Bambú”, “Nada particular” o “Morenamía”.

