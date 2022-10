El Lincoln Center estrena nuevo espacio para el arte

El Lincoln Center está de fiesta ya que el David Geffen Hall, el hogar de la Filarmónica de Nueva York y un nuevo centro cultural para la ciudad, abrirá sus puertas al público este sábado 8 de octubre.

Finalizado dos años antes de tiempo, con un diseño de Diamond Schmitt Architects y Tod Williams Billie Tsien Architects, el proyecto representa una declaración de fe en Nueva York y su comunidad artística, al tiempo que genera empleos y desarrollo económico en un momento crucial para el repunte de la ciudad.

La inauguración estará marcada durante todo el mes de octubre y contará con muchas primicias, comenzando con el estreno mundial de San Juan Hill: A New York Story del compositor Etienne Charles, comisionado por el Lincoln Center for the Performing Arts para la Filarmónica de Nueva York, e interpretado de Etienne Charles y Creole Soul junto a la orquesta, dirigida por el director musical Jaap van Zweden.

Además, habrá un fin de semana gratuito de puertas abiertas, los días 29 y 30 de octubre, con cientos de artistas animando todo el salón con actuaciones, actividades participativas y eventos familiares.

La sala será el nuevo hogar de la Filarmónica de Nueva York. Foto: Chris Lee

“Finalmente, la orquesta de nuestra ciudad natal tiene un hogar que está a la altura de su inmenso talento y creatividad, construido durante algunos de los momentos más oscuros de la historia de Nueva York. A los miles de neoyorquinos que hicieron realidad este proyecto, gracias. Para los millones de neoyorquinos, esperamos que encuentren inspiración aquí, bienvenidos”, dijo Henry Timms, presidente y director ejecutivo de Lincoln Center.

Como parte de la inauguración, se encargaron dos obras de arte visuales, de las artistas Nina Chanel Abney y Jacolby Satterwhite. San Juan Heal de Abney da vida a la fachada de casi 200 pies de largo del edificio con una iconografía única inspirada en el rico patrimonio cultural y la compleja historia de San Juan Hill. La instalación presenta 35 íconos: retratos de algunos de los pioneros y músicos célebres del vecindario, así como símbolos y textos derivados de los volantes de protesta de la época. En el centro de la cuadrícula está la palabra “Amor”.

San Juan Heal de la artista Nina Chanel Abney da vida a la fachada del edificio./Cortesía Lincoln Center

Mientras que el video de ensueño de Satterwhite, An Eclectic Dance to the Music of Time, cuenta una nueva historia del pasado, presente y futuro del Lincoln Center. Al activar Hauser Digital Wall, el video se desarrolla en un paisaje animado digitalmente inspirado en Central Park y rodeado de edificios que recuerdan a Times Square.

Más allá del mes de apertura

La temporada de la Filarmónica de Nueva York en David Geffen Hall tendrá temas clave:

HOME, un festival multifacético de un mes de duración donde los conciertos activan los espacios de actuación reinventados, y la programación refleja la conversación en constante evolución de la institución con la comunidad.

LIBERATION presenta temas de justicia social y equidad. El director musical de la Filarmónica de Nueva York, Jaap van Zweden, sube al podio durante dos exploraciones artísticas adicionales: SPIRIT, una expresión musical de la exploración del espíritu humano, y EARTH, un enfoque sobre el impacto de la humanidad en el planeta y la crisis climática.

Al mismo tiempo, el Lincoln Center está lanzando la ‘Serie Wu Tsai’ en David Geffen Hall que presenta actuaciones que celebran trabajos interdisciplinarios y socialmente comprometidos de diversas voces que aprovechan la flexibilidad única del Teatro Wu Tsai.

