Me pidieron dinero prestado, ¿qué hago?

Una vez un radioescucha llamó furioso a mi show porque le aconsejé a un oyente que no prestara los $2,000 que le había pedido una amiga para la cirugía de su gato. Le dije eso a mi oyente porque de haber actuado en nombre de la amistad, no sólo hubiera perdido el dinero, sino que más adelante también perdería a su mejor amiga. Y es que, mezclar dinero y amistad tiene el poder de aplastar hasta la más sólida relación.

Y hay excepciones, pero expertos en finanzas aconsejan, que mientras sea posible no se preste dinero, pues la posibilidad de perderlo para siempre es más grande que recuperarlo. Lo más difícil es decir no y si no sabes cómo reaccionar cuando te piden dinero, los siguientes consejos te prepararán.

1. Piensa antes de responder y evalúa: A menos que sea muy poco dinero, dile que tienes que analizarlo porque tienes gastos imprevistos y te preocupa una emergencia, incluso menciona que consultarás con tu pareja. Analiza la relación de tu amigo con el dinero y no hablo del reporte crediticio; sino a que recuerdes si gasta lo que no tiene, es perseguido por llamadas de cobro y prefiere que le paguen el cafecito o las cervezas cuando salen en grupo. ¿Parece “vividor” o “mala paga”?

2. Ten cautela: Aunque necesite cierta cantidad para salir de su apuro, sólo entrega la cantidad que estás dispuesto a perder, sin afectar tu seguridad financiera. Si tienes ahorros para costear cuatro meses de emergencia, no des el equivalente a dos meses.

3. Busca otras formas de ayudar: Si has decidido no mezclar el dinero con amistad, pregúntale que más puedes hacer para cooperar, como regalarle cosas para un “garage sale” ó cuidar sus niños una tarde para reducir gastos de niñera.

Cada amistad y situación financiera es diferente, pero algo que no fallará en tu decisión es pensar si estás estás dispuesto a perder el amigo, el dinero o ambos. Aquella oyente no perdió ninguno y hasta salvó al pobre gatito cuando organizó una campaña para costear la cuenta del veterinario… Cuentas claras y sinceras, mantienen amistades.

Para más motivación sígueme en:

Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/