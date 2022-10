Vanessa Arias reveló que tuvo una pareja que le “quebró una costilla” y pide “denunciar” estos casos

La mexicana Vanessa Arias en una de las transmisiones de ‘Siéntese quien pueda’ reveló detalles de su vida privada, palabras que dejaron a muchos sorprendidos, y es que la violencia de género suele ser más común de lo que muchos creen y la actriz no escapó de esta situación hace algún tiempo.

Arias destacó que en medio de la trágica circunstancia que le tocó vivir con una de sus parejas sentimentales hace aproximadamente unos 20 años atrás, vio que tuvo una nueva oportunidad de seguir adelante, debido a que posiblemente pudo haber sido asesinada tras ser víctima de los golpes que recibía.

“Fui muy afortunada porque haber sido parte de las estadísticas de las mujeres muertas. Me empujó por las escaleras y me pateó en el suelo, me quebró una costilla“, dijo en exclusiva para el mencionado programa.

La también presentadora explicó que en aquel entonces tomó la determinación de poner la denuncia por lo que estaba viviendo. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al escuchar que una de las oficiales de policías dijo: “Pues qué habrán hecho para que sus maridos las golpeen así“. Por ello, no terminó tomando acciones legales en contra del hombre que le hizo daño, aunque acepta que no fue lo correcto.

Vanessa también habló de la relación sentimental que tenían y se había vuelto completamente tóxica, y es que le llegaron a poner fin al romance en diversas oportunidades, pero, al final terminaban regresando.

“Terminamos como siete veces, en las cuales él se salió de la casa, rentaba otro departamento, pero a la semana estaba otra vez en mi casa, era más el amor que sentía por esta persona que el dolor cuando me pegaba”, destacó.

Antes de finalizar su corta pero precisa intervención explicó que no fue un proceso del que haya salido de una manera sencilla, pues en medio de la situación tuvo apoyo de profesionales tales como lo son las terapias y psicólogos que le hicieron comprender que lo que estaba viviendo no era normal.

“Tengan el valor de salir adelante y hagan lo que yo no hice, denunciar y contárselo a todas las personas que están en su alrededor, siempre hay un mañana y un después, nuestra vida no se acaba ahí“, culminó.

