Las consecuencias del burnout ponen en riesgo a personas y empresas

Cada vez hay más personas que reconocen el grave problema del burnout (agotamiento laboral), lo que ayuda a abrir un debate serio. Sandra Bullock es una de las estrellas que ha expuesto su situación, sorprendiendo a muchos al anunciar “una pausa” para combatir el síndrome. “Estoy cansada, y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes”, dijo la actriz a “The Hollywood Reporter”.

Es evidente que enfrentamos una dificultad, pero la solución empieza por admitirla. En América Latina, según la Encuesta Global de Actitudes de Beneficios, el 45% de los trabajadores está buscando activamente nuevas oportunidades, o en riesgo de marcharse. El dato es apabullante.

Entre los empleados “agotados por su trabajo”, es decir, con burnout, el 42% busca un nuevo rol y el 63% está abierto a ofertas. Mientras que, entre los que experimentan depresión o ansiedad, el 48% quiere algo nuevo y el 57% tiene la mente abierta a cambiar.

Aparte del serio perjuicio de salud para el trabajador agotado, también es innegable que los empresarios se enfrentan a un riesgo considerable de pérdida de talento.

Las estadísticas de América Latina pueden extrapolarse perfectamente a Estados Unidos, España y otros países. Específicamente, en México, según el estudio “Adaptabilidad laboral post-pandemia”, siete de cada diez colaboradores quieren permanecer en su empleo actual “solo mientras encuentran otro”.

Estos últimos dos años, tras los efectos del Covid-19, hemos visto cómo la “gran renuncia” (gente que abandona el empleo) y la “dimisión silenciosa” (no lo dejan, pero se desconectan o quieren esforzarse menos), han causado un terremoto en las organizaciones.

Y los resultados de estos procesos, tanto en la salud de las personas como en la productividad de las empresas, “es cosa de dos”, igual que las cuestiones más importantes de la vida. Para entenderlo mejor y encontrar soluciones duraderas, el enfoque debe ser integral.

El debate sigue abierto, como parte del Primer Congreso Iberoamericano contra el Burnout, que se celebrará en República Dominicana en junio-julio de 2023.

Entonces, ¿qué sugiere la Encuesta Global de Actitudes de Beneficios en este sentido? Medir la competitividad de recompensas y paquetes de beneficios; implementar estrategias de escucha de los empleados para recoger información que permita entender sus necesidades; potenciar la comunicación, revisar el diseño de los puestos y definir nuevas combinaciones de trabajo remoto, híbrido e “in-situ”, entre otras propuestas.

* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Dominicana residente en Nueva York. Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://www.viahr.org/