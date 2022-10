Él es Marcello Hernández, el comediante dominico-cubano que triunfa tras su debut en ‘Saturday Night Live’

El exitoso programa ‘Saturday Night Live‘ recientemente incorporó una nueva generación de humoristas que se encargarán de hacer más amenas las veladas del show que transmite la cadena NBC desde 1975.

Devon Walker, Molly Kearney, Michael Longfellow y Marcello Hernández, son los nuevos rostros que se unieron al elenco tras la salida de Pete Davidson, y otros comediantes.

Marcello Hernández, el joven dominico-cubano hizo su debut el sábado y de inmediato recibió gran aceptación del público, viralizándose rápidamente con su presentación donde habló sobre las diferencias entre los jugadores de béisbol latinos y los estadounidenses.

¿Quién es Marcello Hernández?

Marcello Hernández es un comediante, escritor y actor que ha abierto espectáculos para famosos como Tim Dillon y Gilbert Gottfried. Es oriundo de Miami y apareció en ‘Acceso Total’ de Telemundo.

Se graduó de la Universidad John Carroll en 2019 con una licenciatura en Emprendimiento y Comunicación, Televisión y Guion, y trabajó en Hilarities en Pickwick & Frolic y Accidental Comedy Festival, ambos en Cleveland, antes de regresar a su ciudad natal de Miami.