La pandemia trajo miles de nuevos autos a NYC, pero ya no hay sitios en donde estacionarlos

Casi todo es muy complicado en la ciudad de Nueva York. Incluso, tener un vehículo que es una ventaja en cualquier lugar del mundo, aquí se convierte en un gran problema. Lo más retador no es adquirirlo, sino resolver en dónde estacionarlo.

La pandemia de alguna manera convirtió en más “estrechas” las calles y avenidas.

Con las vías ya construidas para ciclistas y otro segmento ocupado por sillas y mesas de restaurantes, se adiciona que miles de personas, que huyen de usar el Subway, adquirieron vehículos en los últimos dos años.

En números porcentuales, la cantidad de nuevos autos que circulan en la Gran Manzana aumentó en 224% en 2021.

Esto significa de acuerdo al Departamento de Vehículos y Motores de Nueva York (DMV) que el año pasado, las matriculaciones de vehículos nuevos aumentaron en 579,811. En lo que va de 2022 se han matriculado otros 421,758 vehículos.

Como describe el contador mexicano, Luis García de 50 años, quien vive en Nueva Jersey y trabaja en el centro de Manhattan, todo se puede describir como una pesadilla: “Tienes un carro para evadir todos los peligros de los trenes. Y es tanto lo que tienes que sufrir para conseguir un parqueo, que terminas a veces prefiriendo usar el transporte público”.

Evadiendo las multas

Ante el laberinto del tránsito de la Gran Manzana, “parquear” el vehículo significa lidiar con la falta de espacios, maniobrar para evitar las multas y comprender cómo funcionan los parquímetros. Y más recientemente, asumir que la ciclovías restan espacios, que hace algunos años eran solo para los carros.

La experiencia de Sergio Ortega, un trabajador de la construcción mexicano, no es alentadora.

“Además de todo, por cualquier cosita, en cuestión de segundos, te pegan una multa. Por ejemplo yo trabajo muchas veces descargando materiales del carro. Y si no estás pendiente volteas y ya tienen un ticket encima. A veces tienen que pararte incluso a 10 cuadras de donde vas. Es muy complicado”, destacó el inmigrante.

Cualquier error de cálculo, como a los que se refiere Sergio, se traduce en una sanción de $65 por estacionarse en un sitio no permitido.

Por su parte, el dominicano Armando Lucero, lo describe de una manera más clara: “Hay cada día más carros y la ciudad está siendo ahora pensada para los ciclistas. Hay calles que ya eran angostas y le pusieron ciclovías. Y además de eso, le permitieron extender restaurantes en frente de las aceras. Es un caos. Para quien necesita un carro para vivir es una tortura”.

En efecto, la apreciación de este conductor que trabaja para una aplicación de taxis no es descabellada. Los cálculos técnicos apuntan que la construcción de más de 1,000 millas de carriles para bicicletas de la ciudad, solamente en Manhattan, se perdieron 2,300 lugares de estacionamiento al sur de la calle 125, detalló un informe de 6sqft.

Con la gran mayoría del millón de edificios de la Gran Manzana, sin parqueos privados, y con los costos de los estacionamientos que pueden oscilar entre $800 y $2,000 al mes, dependiendo del vecindario, buscar un “huequito” en las calles, es un desafío adicional para los propietarios de vehículos que pueden tardar horas, sin éxito, dando vueltas.

Además de la falta de espacios para estacionar los conductores deben cuidarse de la voracidad de las multas. (Foto: F. Martínez)

Dos leyes intentan atizar el caos

En este año 2022, cuando el caos vial en la ciudad de Nueva York toma dimensiones desproporcionadas, algunas iniciativas legislativas tratan de abrir algunos espacios para los propietarios de vehículos automotores.

En esta vía complicada se enrumbó, el concejal Lincoln Restler que representa a partes de Brooklyn, quien presentó en la Cámara Municipal, dos leyes que buscan que los neoyorquinos puedan denunciar más fácilmente a los conductores que se parquean ilegalmente.

Además pretende revocar por lo menos 60,000 carteles especiales emitidos por la Ciudad para dar el privilegio a conductores que se pueden estacionar donde y como quieran.

“No se puede caminar por la ciudad, especialmente Brooklyn, sin ver vehículos estacionados ilegalmente. En su mayoría son trabajadores de la ciudad, funcionarios estatales, empleados federales, que han puesto carteles en sus tableros para que de alguna manera les permitan estacionar en cualquier lugar que deseen”, dijo Restler.

El privilegio de estos conductores, a juicio del legislador, bloquea vías y va en contra de la circulación de otros miles de neoyorquinos.

En concreto, la norma propuesta por Restler prohibiría a las agencias de la Ciudad otorgar permisos de estacionamiento para automóviles privados, que no tengan una placa oficial emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

En este caso, estarían exentos de la prohibición de estas placas, los conductores que forman parte de los convenios colectivos, como los maestros del Departamento de Educación (DOE) y personas con discapacidades.

Que todos puedan denunciar

El otro proyecto de ley quiere permitir que cualquier neoyorquinos informe al Departamento de Transporte (DOT) sobre quienes se estacionen ilegalmente bloqueando carriles exclusivos para bicicletas y autobuses, pero también aceras, cruces peatonales o una boca de incendios dentro de un cuarto de milla de una escuela.

Esa iniciativa de ley, también crea una nueva infracción por tales delitos con una multa de $175. Los neoyorquinos que denuncien estas faltas, podrían obtener una cuarta parte de las ganancias si el DOT usa su evidencia durante un procedimiento ante el tribunal de derecho administrativo de la ciudad conocido como la Oficina de Juicios Administrativos y Audiencias.

Si se aprueba este anteproyecto, cualquiera podría presentar pruebas como una fotografía o un video del automóvil infractor.

Esta legislación sigue el modelo del Programa de Quejas Aéreas de los Ciudadanos, una ley que ya se promulgó y recompensa económicamente a los neoyorquinos, si denuncian vehículos comerciales inactivos que resultan en la emisión de una multa.

Aunque estas ideas ya convertidas en anteproyectos de ley, los detractores argumentan que podría generar conflictos violentos entre los conductores y las personas que informan.

Los críticos también señalan que una multa que ascienda a $175 por boleto, terminarían perjudicando a los neoyorquinos de bajos ingresos, un hecho que contribuiría a mayores desigualdades económicas.

Portavoces del DOT dijeron que esa agencia estaba analizando esta legislación.

Asimismo, voceros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) expresaron su preocupación de que la ley propuesta, podría generar conflictos violentos entre los conductores y las personas que denuncian autos mal estacionados, ya que incluso las agresiones a los policías de tránsito son muy frecuentes.

El parque automotor de la Gran Manzana aumentó debido a la crisis de salud público, pero cada día hay menos espacios de parqueo. (Foto: F. Martínez)

Propuestas a la calle

Ante la incomodidad que significa ser propietario de un vehículo en la Gran Manzana, algunos neoyorquinos han impulsado iniciativas que se acercan a una solución, que se traduce en que cada residente con un carro tenga derecho a un espacio en su propio vecindario.

El pasado mes de mayo, Renee Baruch, una abogada jubilada que vive en el Upper West Side de Manhattan, lanzó la iniciativa NYC Resident Parking. Se trata de una coalición que está tratando de crear políticas que permitan que gran parte de los espacios en las calles residenciales, sean exclusivamente para estacionamientos para los residentes cercanos.

“No es una idea novedosa. Nueva York está atrasada con esto. Ya que casi todas las ciudades importantes tienen un programa de estacionamiento residencial”, explicó Baruch a medios locales haciendo referencia a Nueva Jersey, Boston y Filadelfia, además de Londres y París.

Según un estudio documentado por investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, más de la mitad de los encuestados que viven fuera del centro de Manhattan dijeron que estarían dispuestos a pagar por un permiso de estacionamiento en la calle, si la ciudad se los ofreciera.

Los propietarios de vehículos creen que las ciclovías han reducido los espacios para ‘parquear’. (Foto: F. Martínez)

Lo estacionas y no lo encuentras

Pero en algunos vecindarios el problema para los propietarios de vehículos, no es solo las reducidas alternativas para parquear sus vehículos. Sino que dejarlos en las calles tambień es un riesgo muy elevado, ante el incremento de hurtos de unidades completas y partes automotrices en los últimos meses.

“Por alguna razón pensé que la Ciudad me lo había removido porque estaba mal estacionado, como me ha pasado antes. !Pero no! Me lo habían robado”, comentó la dominicana María Rodríguez, residente de la Avenida Webter en El Bronx .Una situación que denunció en horas de la mañana.

La experiencia de María se compagina con datos de la Uniformada que en los primeros siete meses de 2022, confirma un aumento de 38.84% de robos de vehículos: 8,996 unidades automotoras de diferentes marcas en lo que va de año han robado en los cinco condados. Mientras que en el 2021, para el mismo periodo de tiempo, se habían robado 6,479.

En el condado de la salsa, es donde más robos se han denunciado oficialmente. Ya hay un registro 2,636 robos, lo que significa un aumento de 43.10%, ya que en el 2021 los delincuentes sustrajeron 1,842 vehículos.

Le sigue Brooklyn con 2,458 robos, para un aumento del 33.22%, ya que en el 2021 para el mismo periodo de tiempo sustrajeron 1,845.

El hurto de automóviles en Queens aumentó en un 63 % en 2022 y un 62 % en Manhattan.

Más vehículos: