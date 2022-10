UEFA Europa League: Los 4 mexicanos en la competición, con grandes probabilidades de pasar a octavos de final

El jueves 13 de octubre llega la cuarta jornada de la UEFA Europa League con 4 mexicanos que mantienen posibilidades reales de clasificar a la siguiente fase. Se trata de Andrés Guardado, Érick Gutiérrez, Diego Lainez y Santiago Jiménez.

El PSV Eindhoven del centrocampista Érick Gutiérrez comparte grupo con el líder de la Premier League, el Arsenal (3 pts), con el equipo noruego Bodo/Glimt (4 pts) y el club suizo FC Zürich (0 pts). Actualmente ocupa el segundo lugar del Grupo A con 4 puntos.

Por otro lado, el Real Betis Balompié del mediocampista Andrés Guardado tiene récord perfecto de 9 puntos en tres choques disputados, en un Grupo C que comparte con el conjunto búlgaro el Ludogorets, la Roma de Italia y el Helsinki, club del país con el mismo nombre.

El Feyenoord de la Eredivise donde milita el delantero Santiago Giménez, lidera el Grupo F con 4 unidades, teniendo el mejor promedio goleador. Un hecho curioso es que, todos los equipos tienen la misma cantidad de puntos. El conjunto italiano Lazio, el austríaco Sturm y Midtjylland de Dinamarca, les acompañan.

Santiago Jiménez es uno de los líderes goleadores en UEL con 3 tantos anotados.

Finalmente, el Sporting Braga del extremo derecho Diego Lainez va de segundo en el Grupo D que comparte con el belga Unión Saint-Giolloise, el alemán FC Unión Berlín y Malmö de Suecia.

Cabe destacar que los cuatro jugadores son internacionales con la selección de México y con casi toda seguridad, estarán en la lista insustituible de 55 jugadores que entregará el director técnico Gerardo “Tata” Martino el próximo viernes 14 de octubre.

Asimismo, todos estuvieron con el país azteca en la doble fecha FIFA realizada a finales de septiembre cuando el el seleccionado mexicano enfrentó a Perú y a Colombia.

De dicho listado saldrán los 26 jugadores que representarán al Tri en Qatar 2022.

Jornadas UEFA Europa League de jugadores mexicanos

Jueves 13 de octubre

Santiago Jiménez: Feyenoord vs Midtjylland 12:45 HRS ET

Andrés Guardado: Betis vs Roma 12:45 HRS ET

Diego Lainez: Sporting de Braga vs Unión Saint-Giolloise 12:45 HRS ET

Érick Gutiérrez: PSV vs FC Zürich 15:00 HRS ET