Al menos 5 muertos durante un tiroteo en Raleigh, incluyendo un policía

Cinco personas, incluido un oficial de policía fuera de servicio, murieron y al menos dos más resultaron heridas durante un tiroteo este jueves por la noche en un vecindario residencial en Raleigh, Carolina del Norte. Un sospechoso fue arrestado.

Un oficial de policía K9 de Raleigh estaba entre las al menos dos personas que resultaron heridas, dijo la alcaldesa de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, durante una conferencia de prensa por la noche. Sus heridas no ponían en peligro su vida.

"We must stop this mindless violence in America–We must address gun violence." #breaking Raleigh Mayor Mary-Ann Baldwin announced Thursday night that 5 people were killed, including an off-duty police officer, and two were injured in a shooting. https://t.co/e2NcrmHHhQ pic.twitter.com/3doNnXIo1n — WYFF News 4 (@wyffnews4) October 14, 2022

El tiroteo se informó poco después de las 5 p.m., hora local, a lo largo del sendero Neuse River Greenway en el vecindario de Hedingham, al este de Raleigh, dijo Baldwin.

Baldwin dijo en la conferencia de prensa que las fuerzas del orden locales y federales tenían al sospechoso “contenido en una residencia en el área”. Luego, la policía tuiteó a las 9:40 p. m. que el sospechoso había sido detenido. RT @ThePriceReport: Raleigh Police say the suspect is in custody after an active shooter situation where five people were killed including an off-duty Raleigh Police Officer. @ABC11_WTVD pic.twitter.com/ikft028o5x— Trixy (@itrixy) October 14, 2022

El teniente de la policía de Raleigh, Jason Borneo, no dio más detalles sobre la situación de la barricada, solo la calificó como una “investigación activa”.

No se proporcionaron detalles sobre las circunstancias de los disparos o un posible motivo.

A medida que se desarrollaba la situación, la policía de Raleigh informó inicialmente que “múltiples agencias de aplicación de la ley” habían respondido a un “tiroteo activo”. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos tuiteó poco después de las 7:30 p. m. que sus agentes especiales estaban respondiendo a una “escena de un tirador activo”. The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.



Residents in that area are advised to remain in their homes.— Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022

La policía aconsejó a los residentes por redes sociales que “permanecieran en sus hogares”, mientras que a los conductores también se les pidió que evitaran el área.

El cercano Hedingham Golf Club le dijo a WNCN-TV, afiliada de CBS, que cerró el club y sacó a todos los golfistas del campo.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, tuiteó que “los oficiales estatales y locales están en el terreno y trabajan para detener al tirador y mantener a las personas seguras”. I have spoken with Mayor Baldwin and instructed state law enforcement to provide assistance responding to the active shooter in East Raleigh. State and local officers are on the ground and working to stop the shooter and keep people safe. – RC— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) October 13, 2022

