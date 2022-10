Cada vez más lesiones y muertes por uso de scooters, bicicletas y patinetas eléctricas, según Oficina de Consumo de EE.UU.

Un nuevo informe publicado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC), señala que los scooters, bicicletas y patinetas eléctricas están siendo cada vez más utilizadas por los estadounidenses, como una forma de ir y volver del trabajo o la escuela, o para divertirse.

Pero la CPSC encontró, además, que las lesiones y muertes tratadas en salas de emergencia (ER) provocadas por el uso de estos productos también están aumentando, por lo que recuerda a los consumidores que tengan precaución y seguridad con estos dispositivos.

Según la CPSC, de 2017 a 2021, las lesiones aumentaron un 127% a 77,200 para los dispositivos de micromovilidad, y la cantidad de muertes aumentó de 5 a 48. Los patinetes eléctricos tuvieron el mayor porcentaje de aumento de lesiones y representaron 68 muertes en el mismo período. Los e-scooters representaron la mayoría de las visitas a la sala de emergencias (56%), pero los incidentes relacionados con el alquiler de e-scooter no se quedaron atrás (44%).

El informe de la CPSC encontró que los consumidores afroamericanos representaron el 31% de las visitas a la sala de emergencias con productos de micromovilidad, una proporción significativamente más alta que el 13% de la población en todo el país.

Los principales peligros en las muertes de e-scooter y e-bike fueron incidentes con vehículos motorizados y problemas de control del usuario, seguidos de incendios.

Los incendios con las baterías de iones de litio que alimentan los patinetes eléctricos, así como las bicicletas eléctricas y los hoverboards, han atraído la atención de los departamentos de bomberos de todo el país, por lo que la CPSC llama a los consumidores a sumarse a la Semana de Prevención de Incendios del 9 al 15 de octubre.

La CPSC recomienda estos consejos para prevenir incendios con estos dispositivos:

– Esté siempre presente cuando cargue dispositivos que utilicen baterías de iones de litio. Nunca los cargue mientras duerme.

– Utilice únicamente el cargador que viene con su dispositivo.

– Utilice únicamente un paquete de baterías de repuesto aprobado.

– Siga las instrucciones del fabricante para una carga adecuada y desconecte el dispositivo cuando haya terminado.

– Nunca use un dispositivo de movilidad eléctrica con un paquete de baterías que haya sido modificado/reconstruido por personal no calificado o con celdas reutilizadas o usadas.

– NUNCA arroje las baterías de litio a la basura o al reciclaje general. En su lugar, llévelos a su reciclador de baterías local o al centro de recolección de desechos peligrosos.

La CPSC está trabajando en colaboración con PHMSA, FAA y EPA para alertar a los consumidores sobre los peligros de las baterías de iones de litio y su uso seguro, incluso en dispositivos de micromovilidad.

Debido a que las colisiones con vehículos motorizados y los problemas de control del usuario son los peligros más comunes, los usuarios deben extremar precuaciones.

La CPSC insta a los consumidores a hacer lo siguiente:

– Mire el anuncio de servicio público sobre conducción segura.

– Siempre use un casco de bicicleta.

– Antes de conducir, asegúrese de comprobar si hay algún daño, lo que incluye examinar el manillar, los frenos, el acelerador, el timbre, las luces, los neumáticos, los cables y el cuadro.

– Ver y ser visto. La mayoría de las muertes involucran vehículos motorizados. Muchos productos de micromovilidad son pequeños, rápidos y silenciosos, lo que dificulta que otros lo detecten, especialmente en estacionamientos y estructuras.

– Espere que los conductores de vehículos y los peatones no lo vean; disminuya la velocidad y sea consciente de su entorno.

– Use la campana/bocina para alertar a los demás.

– No haga movimientos bruscos e impredecibles.

– Cuidado con los obstáculos. Los patinetes eléctricos tienen neumáticos pequeños, por lo que los objetos y las superficies irregulares pueden hacer que se detengan repentinamente y provoquen caídas.

– Mantenga siempre ambas manos en el manillar y mantenga los objetos fuera del manillar.

– Disminuya la velocidad e inclínese hacia atrás cuando tenga que atravesar baches.

– Nunca conduzca bajo la influencia de alcohol o drogas.

– Solo una persona por e-scooter; los pasajeros adicionales pueden aumentar el riesgo y la gravedad de las colisiones.

– Siga todas las instrucciones del fabricante, revise la información de seguridad e identifique los límites de peso y edad para el producto de micromovilidad.

