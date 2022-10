El premio más grande para Lucero está en ver a sus dos hijos felices y tomando las riendas de su destino

Con una carrera artística de 42 años, discos, telenovelas, giras y reconocimientos, para Lucero, como mujer y madre, el premio más grande está en casa, al ver a sus dos hijos, Lucerito y José Manuel, felices y tomando las riendas de su destino.

A los chicos Mijares Hogaza nadie les pide, ni mucho menos exige, seguir los pasos de sus famosos padres en la música o la actuación.

Mientras que el mayor, José Manuel, de 20 años, toca varios instrumentos y aprende rápido música, su interés no está en figurar en los escenarios, al contrario, no le gusta aparecer en fotografías ni ser una persona pública, y eso sus papás lo respetan.

La joven Lucerito, de 17 años, disfruta acompañar a Lucero y Mijares en algunos shows de la gira Hasta que se nos Hizo, como corista o cantando con ellos, pero su prioridad es terminar la preparatoria.

“Me siento orgullosísima de verlos como personas de bien, de ver a los dos creciendo y eligiendo sus caminos, de verlos tomando buenas decisiones, y creo que ese es el gran premio que recibimos los papás“, afirmó Lucero en entrevista telefónica para Agencia Reforma.

“Nuestra enorme medalla es que nuestros hijos sean personas felices y verlos que se van desarrollando y evolucionando de buena manera, que son personas buenas, y que la gente los quiere”.

La cantante de 53 años no dudó en decir que su más grande felicidad son estos dos jóvenes que nacieron de su matrimonio con Manuel Mijares, con quien realiza una exitosa gira que hoy presentan en Los Ángeles y el viernes 4 de noviembre regresan de nuevo a Monterrey, México, ahora en el Domo Care.

“Me siento profundamente agradecida con la vida, me siento como pavorreal, satisfecha y completa con mis hijos maravillosos que, le pido a Dios, me los conserve sanos y maravillosos“, expresó la cantante.

Justo el tour Hasta que se nos Hizo que realizan también ha provocado que sus hijos se involucren en el trabajo de sus papás.

“José Manuel nos acompaña, generalmente, en la parte de la producción. Él es un chico que está estudiando otra cosa que no tiene nada qué ver con la música, pero en ratos o días libres, cuando puede y sus estudios lo permiten, nos acompaña en la parte técnica y musical, pero no le gusta aparecer en público”, aclaró Lucero.

“No le gusta figurar. Él es una persona que se considera privada, y nosotros también lo respetamos de esa manera. Es muy difícil cuando a la gente no le gusta salir en tele, en fotos, o dar entrevistas, que se lo estén pidiendo constantemente, porque la persona acaba rechazando las propuestas“.

Quien sí disfruta de subir, cantar y bailar frente a la audiencia es la más pequeña de la familia.

"Lucerito a veces sí nos acompaña, cuando la escuela lo permite. A veces nos hace coros, la invitamos a cantar como ya mucha gente lo sabe, y le parece una manera linda de ir conociendo el escenario e irse acondicionando a lo que es un show, pero no siempre puede por su preparatoria", contó.

Aliada de las buenas causas

Si se trata de apoyar a la niñez y a la juventud, Lucero es materia dispuesta y se une a las buenas causas.

Por eso, a la cantante le gustó la idea de volver a Monterrey en un concierto anunciado como evento a beneficio del DIF Nuevo León.

“Es una forma también de poder ayudar o, de alguna forma, ser un complemento para la ayuda y el apoyo que necesitan siempre los niños de todo el mundo, en este caso en Monterrey”, aseguró.

“Yo soy siempre aliada de las buenas causas, siempre me gusta saber que a los niños y a los jóvenes se les proporciona un futuro mejor, una manera de manejar mejor las herramientas que tienen, sean pocas o sean muchas, para que puedan salir adelante y tengan oportunidades”.