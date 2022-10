Entrevista: Gaby Spanic ha sido la buena y la mala, pero como villana se ha convertido en víctima de la protagonista

Exclusiva

Cuando la cámara se abrió para mi entrevista con Gaby Spanic sentí que estaba frente a Paola Bracho, la icónica villana de “La Usurpadora”: cabello cortísimo con flequillo, vestido rojo, belleza arrebatadora, voz ronca y carisma sin igual. Pero no, no era Paola era Gaby, una actriz de origen venezolano, mujer y madre que ha sabido ganarse el reconocimiento del público, ya que no sólo ha sabido ser la buena más buena de la historia, sino también la villana más mala del cuento.

Pero Gaby es también una mujer sonriente, feliz por ser parte del reality “Villanas de Telenovelas”, un show que le da a la mala de la historia el lugar que se merece con respeto, aplauso, glamur, sororidad y empatía.

Conversando con Gaby reconocimos que la villana de una telenovela es la que tiene canela, la que le pone el sabor, calor y fuego a una historia que sin ella no tendría ni pies ni cabeza. Y es que es así, la mala de una telenovela tiene que tener tal peso en la historia, para mover así los hilos que le permitan a los protagonistas sufrir lo necesario para vencer al afamado mal.

“Villanas de Telenovelas” es una producción que exalta a las malas de la historia con respeto y glamur”. / Foto Cortesía de Canela. TV

“La villana tiene que ser muy mala”, le dije a Gaby. “Y la actriz tiene que ser muy buena para que la historia tenga algo que aportar”, recalqué. Spanic estuvo completamente de acuerdo conmigo. “Me ha tocado hacer muchos personajes”, dijo la venezolana, quien también me confesó que cuando le dijeron que podría ser parte de otro reality dijo inmediatamente que no.

Recordemos que la última vez que vimos a Gaby en un reality fue en la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, experiencia que no le fue del todo grata. “Cuando me ofrecieron el reality, dije: ‘no quiero saber más nada de realitys, porque como figura pública no es fácil estar en realitys'”.

Pero sobre “Villanas de Telenovelas”, producción de Canela TV dice: “No hay libretos” y destaca que al aceptar fue clara al expresar: “No quiero hacerle bullying a nadie, no quiero confrontar a nadie… No quiero”, enfatizó porque este tipo de actitudes o actos no la definen a ella como ni como mujer, ni como actriz o individuo.

Sin embargo, la razón por la cual no pudo resistirse a éste radica en que el show, producción de Enrique Sapene, propone humanizar a la actriz: “Este proyecto es tan fino, que no se escatimó en muchas cosas. Detrás de esta idea está el punto que nos humaniza, y la verdad es que somos figuras publicas, que hemos sido villanas icónicas de la televisión. Se han manejado versiones… hemos sido difamadas, humilladas, burladas… Hay medios de comunicación que… no quiero generalizar, pero una mentira dicha mil veces puede perjudicar tu vida, tu familia”.

Gaby sabe lo que se siente cuando por alguna razón los comentarios que nacen en algunos medios “trasgreden la vida privada del actor”.

En cuanto al acoso que ha vivido y del cual ha sido víctima en el pasado, Gaby aprovecha “Villanas de Telenovelas”, tanto como esta entrevista para explicarle al público que ella es como cualquier otro ser humano, que en ocasiones decidió callar, pero que reconoce que siempre hay un momento en la vida en el que se tiene que decir “basta”. “Me he tenido que callar la boca, pero uno se cansa, piensan que por uno ser figura pública se la tiene que aguantar. He sentido que me han lanzado -dardos- a quema ropa sin dudar”.

En la imagen aparecen: Sarah Mintz, Sabine Mussier y Gaby Spanic. / Foto Cortesía de Canela. TV

Sobre la convivencia con otras villanas tan buenas

Sobre sus compañeras, amigas y colegas en villanías, luego de haber formado parte de “Villanas de Telenovelas”, puede decir: “Todas nos hemos sentido muy solas… hemos sido víctimas de las protagonistas, hemos sido las víctimas de una situación”. También explica que tanto los malos de las telenovelas como los de la vida real son malos porque por alguna razón no tuvieron amor real en sus vidas. “Estamos enviando un mensaje para las familias. Los villanos en la vida real carecen de mucho…”.

Después de esta entrevista, reflexionamos en voz alta destacando que Gaby Spanic no es una mala persona, tampoco es totalmente buena con absolutismos. Es una mujer que posee dualidades. Spanic tampoco es una villana como sus personajes de telenovela en la vida real.

Gaby Spanic es una mujer trabajadora, emprendedora, luchadora que trata de salir adelante con las herramientas que posee. Ha sido vulnerable en muchas ocasiones, víctima en otras, pero como bien dice el refrán: “no hay mal que viva cien años, ni cuerpo que lo resista”, de ahí que la venezolana sepa sacar las garras para convertirse en una leona cuando no le queda más que defenderse.

“Villana de Telenovelas” es un proyecto que sin duda atrapó la atención de Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sarah Mintz, Aylín Mujica, Sabine Mussier y Cynthia Klitbo porque no sólo se humaniza a la actriz, sino que se aplaude el papel de una actriz que si bien es cierto se queda atrapado en la memoria del televidente, no siempre recibe los aplausos que se merecen. Recordemos, además, que normalmente es el desenlace de la villana el que el público quiere ver, llevándose en ocasiones los mayores números de rating superando así el final mismo de la historia.

