Baja sensible para Francia: N’Golo Kanté se pierde el Mundial de Qatar

N’Golo Kanté es considerado uno de los mejores futbolistas de su posición en las últimas temporadas y esto lo ha demostrado con el Leicester City y posteriormente con el Chelsea FC. Además, en el Mundial de Rusia 2018 fue intocable para Didier Deschamps y este le respondió con solidas actuaciones para conquistar el reinado del mundo.

No obstante, el 2022 no ha sido el año para el centrocampista galo, ya que los problemas físicos lo han arropado considerablemente y esto la impedido entrar de lleno en la acción del conjunto inglés. De hecho, Kanté no pisa un engramado desde el 14 de agosto por una lesión en el tendón de la corva.

Ahora, tras haber cumplido durante todo este tiempo con su plan de recuperación Kanté ha tenido la mala fortuna de recaer en su lesión y por ende, se estará despidiendo del Mundial de Qatar en donde Francia estará defendiendo el título.

Oficial…



N'Golo Kanté se perderá el Mundial de Qatar debido a una lesón… 💔 😔 pic.twitter.com/1pkd3GKT82 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 14, 2022

Asimismo, se debe resaltar que, el mismo Deschamps comentó hace un par de días que no convocará a ningún jugador que no esté al 100% de sus condiciones para no arriesgar el futuro de la selección en la defensa de su título.

Por otra parte, el entrenador francés deberá dar la lista de convocados de manera oficial el próximo nueve de noviembre, por lo que el caso de Kanté; no llegará a estar listo para la convocatoria oficial de este certamen.

De esta manera, Francia no podrá contar con una de sus estrellas y lamenta profundamente que, un futbolista como Kanté tenga que perderse la competición más bonita e importante del año por innumerables problemas físicos.