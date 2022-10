‘Caso Neymar’ pone en peligro la participación del brasileño en el Mundial Qatar 2022

Este lunes iniciará el juicio contra Neymar y el FC Barcelona, a los que el fondo DIS acusa de cometer supuesta corrupción privada y estafa en la modalidad de simulación, cargo por los que, de ser declarado culpable, podría ver comprometida su participación en el Mundial Qatar 2022.

El abogado del fondo DIS, Paulo Nasser, asegura que el jugador brasileño y sus representantes, junto al club catalán mintieron sobre el precio real del fichaje para evitar pagarle lo correspondiente por el 40% de los derechos del jugador que les pertenece desde 2009 cuando se los compraron al Santos FC.

En ese sentido, tanto el mencionado fondo como la FAAP (Asociaciones de Atletas Profesionales de Brasil) solicitan al juez del caso que se sentencie al jugador del Paris Saint-Germain con cinco años de cárcel además de una elevada multa económica.

Ante esto, el medio ‘TyC Sports’ ha indicado que la sentencia del caso podría anunciarse poco antes de la Copa del Mundo y en caso de ser encontrado culpable Neymar, vería seriamente comprometida su participación con la selección brasileña en dicho torneo.

Sin embargo, dicho medio indicó que el jugador aún podría tener la oportunidad de jugar el Mundial si es declarado culpable, puesto que la sentencia no sería de carácter inmediato.

Cronograma del juicio Neymar

El juicio de Neymar por los presuntos delitos de corrupción privada y estafa en la modalidad de simulación contractual tendrá lugar en la Audiencia Nacional de Barcelona entre los días 17 y 31 de octubre, según el periodista Víctor Navarro.El lunes 17 declararán Faus -ex directivo, Rosich y Sanllehi -ex ejecutivos-, Zubizarreta -ex director deportivo- y Cury -intermediario-.

Un día más más tarde, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, también dará su versión de los hechos, ya que estuvo negociando el fichaje del internacional con la ‘Canarinha’ poco antes de que el cuadro azulgrana lo oficializara.

El jueves 20 de octubre intervendrán en su declaración los abogados del Barça, del Santos y la empresa de Neymar. Los viernes 21 y 28, el propio jugador, su padre y Bartomeu tomarán la palabra. El lunes 31 se sacarán las conclusiones del mencionado juicio.