No culpen a los judíos de la reaparición de la polio

Estados Unidos es un país formado por muchas comunidades diversas. Esa es nuestra fortaleza. Desgraciadamente, los grupos minoritarios a menudo son objeto de ataques y estereotipos injustificados debido a que parecen diferentes. Ya sean inmigrantes que llegan a Estados Unidos o una comunidad que habla un idioma diferente, con demasiada frecuencia las comunidades se convierten en chivos expiatorios de los problemas locales o nacionales.

Históricamente este ha sido el caso de los judíos, especialmente los ortodoxos, una comunidad visiblemente identificable como judía. Al igual que muchos grupos religiosos en Estados Unidos, ciertas sectas de la comunidad judía ortodoxa están muy unidas y se han esforzado por ser autosuficientes. Desde que se estableció en Estados Unidos, la comunidad ha construido sus propias escuelas, centros comunitarios y programas para niños y adultos. Esto a menudo puede llevar a que los forasteros se hagan preguntas sobre su forma de vida.

Durante las recientes crisis sanitarias estas comunidades se vieron muy afectadas, a menudo debido a sus estrechos círculos familiares y sociales. Es irresponsable que los funcionarios públicos, o cualquier otra persona, culpen a estas comunidades de los altos índices de enfermedad. En los primeros días del COVID, por ejemplo, se culpó a los asiáticos. Esto no solo fue preocupante, sino que también provocó un aumento de los delitos de odio contra los asiáticos. Estereotipar a toda una comunidad está mal, y culpar a toda una comunidad de la propagación de una enfermedad es insensato.

A principios de este mes, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en torno al tema de la polio. Lamentablemente, los medios de comunicación han mostrado con frecuencia imágenes de personas visiblemente judías cuando se plantean cuestiones de salud pública, sin importar si la historia está relacionada con los judíos o no. Esto transmite el mensaje de que los judíos ortodoxos son los portadores de la enfermedad. Además, en el asunto del único caso de poliomielitis reportado el pasado verano, algunos funcionarios públicos inmediatamente se refirieron en términos generales a la “comunidad judía”. Los políticos locales y los medios de comunicación no tardaron en señalar a la gran comunidad judía ortodoxa del condado de Rockland. Esto a pesar de que los estudios demuestran que las comunidades judías ortodoxas tienen la misma tasa de vacunación —si no una mayor— que las otras comunidades, según la NY Health Foundation. A pesar de estas estadísticas, algunas personas siguen lanzando ataques antisemitas en Internet.

En la Liga Antidifamación (ADL) siempre nos hemos pronunciado en contra de las caracterizaciones injustificadas, y lo hacemos ahora antes de que la poliomielitis se convierta en otra crisis sanitaria de la que se culpe a los judíos ortodoxos. Conocemos muy bien este peligroso y bien establecido patrón. Las publicaciones, los funcionarios públicos, los responsables de la política sanitaria y los medios de comunicación no pueden ni deben culpar de las crisis de salud pública a ningún grupo religioso, étnico, racial o minoritario. Hacerlo es contraproducente y solo sirve para avivar el fuego de la división. Como hemos visto en los últimos años, señalar injustificadamente a una comunidad puede conducir al acoso e incluso a la violencia.

Dado el aumento general del antisemitismo en este país, debemos ser especialmente cuidadosos para no empeorar las cosas. De hecho, en 2021, hubo 416 incidentes antisemitas denunciados en Nueva York y 370 en Nueva Jersey, según la Auditoría anual de incidentes antisemitas de 2021 de la ADL. A nivel nacional, los incidentes antisemitas denunciados alcanzaron un máximo histórico de 2.717 incidentes, un aumento del 34% en comparación con el año 2020. Parte del aumento puede atribuirse a las acusaciones durante la crisis sanitaria del COVID-19.

Con la poliomielitis, como con cualquier otro asunto público, debemos recordar que debemos ser objetivos, justos y sensibles en la forma en que nos comunicamos. Para luchar contra las crisis de salud pública, tenemos que trabajar juntos y no señalar con el dedo a personas o grupos minoritarios ya vulnerables.

Estados Unidos es un país construido sobre las contribuciones de muchas comunidades diferentes, cada una de las cuales tiene sus propias fortalezas. Sobresalimos cuando trabajamos juntos y aprendemos los unos de los otros, no cuando buscamos chivos expiatorios.

Scott Richman es el Director Regional de la Liga Antidifamación (ADL) para Nueva York y Nueva Jersey.