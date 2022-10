Jennifer López enciende las redes con un atuendo negro con escote y sombrero

Jennifer López hizo su primera aparición pública con Ben Affleck tras su matrimonio. La pareja decidió vestir de negro para el desfile de Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience, que se llevó a cabo en la Biblioteca Huntington, el Museo de Arte y los Jardines Botánicos en California, Estados Unidos.

El atuendo con el que Jennifer López decidió asistir a este evento causó sensación al momento de dejarse ver a través de su cuenta de Instagram y miles de sus millones de seguidores enloquecieron ante este vistazo que les dio ‘La diva del Bronx’.

La primera foto que publico la cantante se le ve cone ste vestido de mangas largas y gran escote con muy finas rayas blancas y un sombrero de ala negro también. Su rostro serio, pero transmitiendo sensualidad y una de sus manos a la altura del pecho, tocándose sutilmente la piel complementan la pose de la fotografía, además de un collar que cae por el escote.

Con esa foto la cantante estadounidense de ascendencia latina consiguió más de 9,450 comentarios y 636,000 me gustas.

Luego, la intérprete publicó un video en el que aparecen imágenes de todo lo que vivió en el desfile de Ralph Lauren y en donde presume de su sensualidad junto a su marido, con quien caminaba de la mano.

Pocas veces Jennifer López ha publicado directamente fotos con su amado esposo. La publicación previa a la de este evento en la que aparece con su marido en Instagram data del 19 de junio, cuando lo felicitó por el Día del Padre, con un video de varios momentos que han vivido juntos. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

