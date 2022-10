¿Deontay Wilder vs Andy Ruiz Jr? The Bronze Bomber afirma: “Estoy para el que sea”

Luego de más de un año de inactividad, el estadounidense Deontay Wilder volvió al ring en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, con un espectacular nocaut al sueco Robert Helenius la noche del 15 de octubre (31-4-0, 20 KO).

Una vez conseguida la victoria, Wilder dijo que está listo para enfrentar a cualquier boxeador. “Estoy para el que sea, Andy Ruiz, Uzyk, el que sea”, reseña el medio Izquierdazo.

Cabe recordar que a finales de septiembre, Wilder dijo que forma directa que quería enfrentar a The Destroyer tras cumplir su compromiso con Helenius.

“Una vez pueda culminar mis negocios en el Barclays Center de Brooklyn, le enseñaré (A Andy) algunas cosas que él no sabe, ya lo he bendecido antes y tengo muchas ganas de una pelea con Ruiz”, afirmó el estadounidense de una manera desafiante.

La “piedra en el zapato” de la pelea Ruiz vs Wilder

Pese al deseo que tienen de pelear entre sí Andy Ruiz y Deontay Wilder, en días recientes el entrenador de Bronze Bomber, Malik Scott, rechazó la idea de una pelea con Destroyer.

“Es la segunda mitad de su carrera, no está en esto por el dinero, pero la pelea que debería tomar después de Helenius debe ser de alto perfil, de gran nivel, sería Oleksandr Usyk o Anthony Joshua. No me interesa que Deontay peleé contra Andy Ruiz o Frank Sánchez, ninguno de esos tipos. Él quiere ser campeón indiscutido de los pesos pesados del mundo”, fueron las duras y subestimantes palabras de Scott.

Sin embargo, Andy Ruiz Jr. Quiere abrir las puertas al campeonato del mundo y trabajará arduamente para lograr la codiciada pelea que, semanas atrás, ha promocionado extraoficialmente.