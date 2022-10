Desde la piscina, Kylie Jenner muestra tremendas curvas con minibikini negro

Kylie Jenner acumula la increíble cantidad de 372 millones de seguidores en Instagram, y esa cifra cada vez incrementa debido a publicaciones que hacen que todos sus admiradores siempre tengan algo nuevo que disfrutar y algunas veces puedan deleitarse la pupila con la hermana menor de Kim Kardashian.

Hace unas horas, la empresaria aprovechó su popularidad en la famosa red social para promocionar una marca de bebidas a través de unas fotos en la que aparece mostrando sus tremendas curvas desde la piscina, enfundada con un minibikini color negro que arrebató suspiros.

“It’s the GLOW para mí. Estoy emocionado de unirme al equipo de @drinkglow “Siempre me ha interesado la categoría de agua y bebidas funcionales. Mi embajada con GLOW es emocionante ya que me permite apoyar un producto que está revolucionando la industria. En el pasado, las aguas con gas han carecido de mejoras y las aguas funcionales han carecido de carbonatación”, dijo Kylie Jenner.

Por si no fuera suficiente, días antes Kylie Jenner consintió a sus fans con otras postales donde se dejó admirar disfrutando de una salida nocturna junto a su pareja Travis Scott, enfundada con botas altas y un ajustado vestido brilloso de látex que resalta su figura.

