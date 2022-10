El cantante Mikaben fallece durante una actuación en París

El cantante haitiano Michael Benjamin, conocido por su nombre artístico Mikaben, murió repentinamente de insuficiencia cardíaca durante un concierto el 15 de octubre en el Accor Arena, de París, a la edad de 41.

Como lo muestra un video compartido por los asistentes de su show, Mikaben se derrumbó cuando salía del escenario ante la sorpresa de los fanáticos en la audiencia y, aunque se le brindó servicio médico de emergencia y se le administró RCP, lamentablemente Michael Benjamin perdió la vida en el lugar.

Muere cantante haitiano Mikaben durante concierto ofrecido en el Accor Arena de París pic.twitter.com/l7nDUNuOC8 — Luigi Reyes (@luigi_kings) October 16, 2022

“Todo el equipo del Accor Arena está terriblemente afectado y envía todo su apoyo a su familia y seres queridos durante este momento doloroso. Nuestros pensamientos también están con Claude Cyndecki, su productor, así como con sus fanáticos, quienes están conmocionados por esta repentina muerte”, anunció el establecimiento en un comunicado.

La causa oficial de muerte de Mikaben sigue siendo desconocida en este momento. El medio The Guardian mantiene la versión de que pudo haber sufrido un ataque al corazón o un paro cardíaco.

Hier soir lors du concert de Carimi, l’un des chanteurs, Michael Benjamin, Mikaben de son nom d’artiste est décédé suite à un malaise survenu sur scène et malgré l’intervention des secours. pic.twitter.com/zHFRuwyiQg— Accor Arena (@Accor_Arena) October 16, 2022

Reportes señalan que el artista, quien lanzó los álbumes ‘Atis Lokal Pap Janm Lague’ en 2010 y ‘Mkbn’ en 2018, deja una hija, un hijo y a su esposa Vanessa quien espera un bebé.

Mikaben había subido un video en Instagram desde el interior del Accor Arena pocas horas antes de que se abrieran las puertas para los asistentes, agradeciendo a sus fans por su apoyo incondicional. View this post on Instagram A post shared by Mikaben (@mikaben509)

