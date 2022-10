Pelea fatal y balacera en club nocturno en Queens, Nueva York: mataron a hermano del DJ

Dos hombres fueron baleados y uno de ellos murió cuando una pelea se tornó violenta y se extendió hasta afuera de un club nocturno de Queens (NYC) la madrugada de ayer.

La pelea comenzó dentro del establecimiento “Blend Lounge” y se extendió afuera, donde el tiroteo se desarrolló poco después de la 4 a.m. del lunes cerca de la calle 129 y la avenida Atlantic en el vecindario South Richmond Hill, según Daily News.

Two men shot, one fatally, in Queens https://t.co/J1gUy4cxo6 pic.twitter.com/lRlPGQQbUt — New York Post (@nypost) October 17, 2022

Una víctima de 32 años era hermano del DJ y le dispararon en ambos brazos. Lo trasladaron al Jamaica Hospital, donde murió. Otro joven de 27 recibió un balazo en el abdomen, pero sobrevivió, detalló New York Post.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada. NYPD estaba ayer buscando videos y hablando con testigos sobre lo que sucedió. “Había mucha gente en el lugar”, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig. “Les estamos tomando declaraciones. Todavía es una investigación muy activa, pero parece ser una especie de disputa en ese club”.

Dijo que el hombre que sobrevivió al tiroteo no estaba cooperando con la policía. “No nos dijo que le dispararon durante al menos dos horas mientras hablábamos con él”, afirmó Essig.