El curioso nombre que una mujer le puso a su bebé tras quedar embarazada por primera vez durante la pandemia del Covid

No cabe duda que tras prácticamente 2 años de encierro a causa de la pandemia del Covid-19, la vida nos vino a cambiar por completo. Puede que lamentablemente hayamos perdido seres queridos, tuvimos que buscar fuentes alternativas de empleo y también, muchos consiguieron cosas que venían buscando desde hacía tiempo.

Eso fue lo que le ocurrió a una mujer británica de 36 años llamada Jordi Cross, quien junto con su marido, buscaron desesperadamente quedar embarazados durante más de un año sin tener éxito. Sin embargo, fue a principios de 2021, justo cuando en su país se vivía un segundo periodo de encierro a causa del Covid cuando se enteraron que se convertirían en padres por primera vez.

La pareja dio la bienvenida a su bebé el pasado 28 de noviembre de 2021, a la cual decidieron ponerle un nombre que estuviera relacionado con la pandemia: Lockie, en diminutivo de la palabra lockdown, es decir, encierro.

La mujer aseguró que fue precisamente al confinamiento lo que ayudó a que pudiera quedar embarazada debido a que tanto ella como su esposo podían pasar más tiempo en casa, siendo entonces un buen momento para ellos, contrario a lo que pudieran vivir los demás.

Sobre el nombre de su hija, Jodi asegura no arrepentirse del que le puso y mucho menos le importa lo que digan los demás.

“Creo que simplemente nos relajamos un poco porque teníamos mucho más tiempo del que normalmente tendríamos, y luego descubrimos que estaba embarazada. Cuando nació, estaba surgiendo la nueva cepa de Covid, Ómicron, así que sabíamos que ella sería una bebé que estaría encerrada”, explicó la mujer.

“Así que la llamamos Lockie por el encierro. Nos gustó mucho el nombre, y el encierro fue un buen momento en nuestras vidas porque fue muy relajante. Puede que a la gente no le guste el nombre, pero no me importa lo que piensen”, agregó.

