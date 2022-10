Agenda de eventos: diversión para el fin de semana

Tributo a Celia Cruz en el Lincoln Center

Un espectáculo tributo a la música de Celia Cruz, en lo que habría sido su cumpleaños número 97, tendrá lugar este viernes a las 7:30 pm, en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (61 west 62nd street). El show estará a cargo de la cantante de formación clásica pero siempre fiel a sus raíces cubanas, Aymée Nuviola, líder en los movimientos musicales cubanos de jazz y timba contemporáneos. La llamada “Sonera del Mundo” combina los sonidos tradicionales del son cubano con la salsa contemporánea y el R&B estadounidense, lo que le ha valido múltiples premios Grammy, el más reciente el Grammy 2020 al Mejor Álbum Tropical. Gratis. Más información: http://www.lincolncenter.org/

Aymée Nuviola./Getty Images for The Recording Academy

Arte y terror en el cementerio de Green-Wood

Después de una pausa de dos años, regresa el popular evento de la temporada de Halloween, Nightfall. Esta celebración de la vida, la muerte y todo lo que hay en el medio se extiende a lo largo de caminos sinuosos que se adentran en la oscuridad del Green-Wood Cemetery (500 25th St Brooklyn), donde a la vuelta de cada esquina encontrará actuaciones musicales y artísticas que seguramente le deleitarán y sorprenderán. Nightfall se presenta en asociación con Death of Classical, Afro Latin Jazz Alliance, Rooftop Films, Bindlestiff Family Cirkus, Morbid Anatomy, The Moth y Kings County Brewers Collective. Este jueves y viernes, de 7:00 a 10:00 pm. Entradas e información: https://www.deathofclassical.com/

Cortesía

Comedia y magia se reúnen en el Teatro Thalía

El Teatro Thalía invita a reírse este fin de semana con “Mi amor!!!… Te engañé con un mago”, un show en formato de Stand Up Magic Comedy a cargo de Alberto de Herrera, quien a través de una historia acompañada de asombrosos e impactantes efectos mágicos, cuenta al público los más grandes secretos de los magos para conquistar el corazón de cualquier dama, dejando un mensaje reflexivo en contra de la violencia de género. Diversión y asombro son los ingredientes de este espectáculo que ha sido presentado en dos giras internacionales por Estados Unidos, incluyendo Chicago, Dallas, Miami, Los Ángeles y Nueva York. Cuatro únicas funciones, viernes 21 de Octubre a las 8pm, sábado 22 de Octubre a las 3pm y a las 8pm y domingo 23 de Octubre a las 4pm. Para más información y comprar entradas, visite www.thaliatheatre.org o llame al (718) 729-3880.

A bailar con Victor Manuelle en Queens

Victor Manuelle regresa este sábado 22 de octubre al Kupferberg Center for the Arts para una velada de música de alta energía a ritmo de salsa. Nominado a múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Victor Manuelle, nacido en El Bronx, es conocido por los fanáticos como El Sonero de la Juventud, y es ampliamente considerado como uno de los mejores artistas de salsa año tras año, con un gran número de éxitos como “Apiádate de Mí”,”He tratado” y “Tengo Ganas”. Una sesión de DJ previa al espectáculo, a cargo de Ralphie Mercado, animará la fiesta latina. El Colden Auditorium está ubicado en el 153-49 Reeves Ave Flushing, NY 11367. Para entradas, visite: https://kupferbergcenter.org/

Cortesía

Christian Nodal en el Barclays Center

El Barclays Center recibirá este sábado a uno de los músicos mexicanos más destacados de la actualidad, Christian Nodal, quien trae a nuestra ciudad su gira “Forajido Tour”. El artista nominado al Latin Grammy de este año y ganador en la reciente entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, ya dejó de ser una promesa de la música para ser considerado el mejor cantante en su género, gracias a temas de su autoría como “De los besos que te di”, “Botella tras botella”, “Pa’ olvidarme de ella” y “Amor Tóxico”. El show arranca a las 8:00 pm. Entradas en: ticketmaster.com

Cortesía

Jazz gratis para toda la familia

Jazz at Lincoln Center (Broadway at 60th Street) presenta su concierto familiar inaugural de la temporada 2022-23, ¿Quién es Charles Mingus?, presentado por la galardonada bajista Endea Owens en el Rose Theatre, este sábado 22 de octubre a la 1:00 p.m. y a las 3:00pm Las familias aprenderán sobre el legendario compositor, bajista y líder de la banda Charles Mingus en esta actuación interactiva de una hora. Una celebración del centenario del gran compositor, bajista y director de orquesta (1922–1979), cuya música sofisticada, socialmente consciente, teatral y profundamente emotiva tiene una naturaleza colorida y divertida que atraerá a los jóvenes oyentes. Para obtener más información y suscribirse, visite: jazzlive.com.

El Wollman Rink abre su temporada con una fiesta

El Wollman Rink abre este domingo 23 de octubre su temporada de patinaje sobre hielo en Central Park (830 5th Avenue). La jornada será gratuita para todos los visitantes, incluido el alquiler de patines. Durante el evento se estará presentando el show “Of Water and Ice”, del grupo Ice Theatre of New York, a las 10:00 am. El día también contará con actuaciones de la Wollman Rink Academy y Adaptive Sled Hockey, así como la coreógrafa y atleta olímpica Kaitlyn Weaver, el equipo de patinaje sincronizado Skyliners, los atletas olímpicos Jake Mao y Camden Pulkinen, miembros del Skating Club of New York y jugadores de hockey del equipo de EE. UU, entre otros. Para obtener más información, visite https://wollmanrinknyc.com/

Cortesía

Diversión nocturna entre árboles

Con Halloween en mente, The Adventure Park en Long Island (75 Colonial Springs Road, East Gate in Wheatley Heights NY) dio inició a su atracción nocturna “Glow in the Park”, todos los viernes y sábados hasta el 5 de noviembre de 2022. Glow in the Park es una forma única de experimentar el parque de tirolinas y escalar a través de un bosque iluminado al ritmo de la música. Los 14 senderos en The Adventure Park consisten en varios desafíos en los árboles, incluidos puentes, cuerdas flojas, escaleras y 49 tirolinas. Los senderos principales están diseñados para mayores de 7 años, y el Adventure Playground ofrece una experiencia de aventura a ras del suelo para pequeños escaladores de 3 a 6 años. Información y entradas, en: https://myadventurepark.com/