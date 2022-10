James Corden se disculpa con el dueño de un restaurante de Nueva York después de ser vetado

James Corden finalmente está abordando los reclamos relacionados con su supuesto comportamiento “abusivo” hacia los empleados en el restaurante Balthazar de Nueva York.

Según el propietario Keith McNally, el presentador de ‘Late Late Show’ lo llamó y “se disculpó profusamente”.

“James Corden acaba de llamarme y se disculpó profusamente. Después de haberme jodido más que la mayoría de la gente, creo firmemente en las segundas oportunidades”, escribió McNally en Instagram.

El dueño de Balthazar afirmó que Corden había amenazado con dejar “críticas desagradables” si los meseros no hacían lo que les pedía: supuestamente exigió bebidas gratis tras encontrar un pelo en una de ellas y por la calidad de la tortilla que había pedido su esposa, Julia Carey.

McNally también recordó un segundo incidente, en el que dice que el comportamiento de James dejó a un servidor “muy conmocionado”. De hecho, Keith había dicho que James era “el cliente más abusivo con mis meseros de Balthazar desde que el restaurante abrió hace 25 años”.

Y si bien el presentador nocturno no compartió su propia versión de los incidentes informados por el propietario Keith McNally ni confirmó que se disculpó, Corden, por otra parte, no parece que se arrepienta en absoluto de la actitud que desplegó en Balthazar.

“No he hecho nada malo, a ningún nivel. No he pensado en cancelar [la entrevista] porque me siento muy ‘zen’ en ese sentido. Porque creo que es una tontería, creo que está por debajo de todos nosotros, por debajo de esta publicación”, dijo en una entrevista con The New York Times sin profundizar en la materia ni dar más explicaciones.

Aunque no era su deseo, James Corden ha afirmado también que hablará largo y tendido sobre la controversia en su programa nocturno a fin de desmontar los supuestos bulos que circulan sobre su persona.

