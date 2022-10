Cuáles son las mejores maneras de marinar un filete de carne

Además de elegir el mejor corte según la preparación que deseamos, así como el método de cocción, con qué se marina la carne también es un factor importante que incluye en los resultados, como una carne jugosa, con gran sabor y textura.

Uno de los mejores ingredientes para marinar la carne que se ha usado desde tiempos antiguos es un lácteo, el yogur.

Por su ácido láctico, el yogur acidifica las fibras musculosas ayudando a que la carne sea más tierna y jugosa, independientemente de las distintas formas que se cocine.

A diferencia de otros ingredientes ácidos, como el jugo de lima o el vinagre, el yogur es mucho más suave.

El yogur puede usarse para marinar distintas carnes, incluyendo el cordero, ternera, cabra y pollo. Con el pollo, sus efectos son notables, puesto que es una carne con poca grasa y tiende a secarse. El yogur puede hacer que la pechuga de pollo sea jugosa como los muslos.

Para cocinar pollo frito, el yogur es un ingrediente que puede procurar que quede jugoso y tierno en el interior.

El yogur te ahorra otros ingredientes, como usar algo graso (aceite de oliva); algo ácido (vinagre o limón). Solo necesitas agregar sal y especias si lo deseas; algunas opciones son romero, tomillo, curry en polvo, pimienta negra y pimiento rojo triturado.

Los adobos también son excelentes para marinar un filete. Los ingredientes que se eligen dependerán de los perfiles de sabor que se desean.

Eat This Not That comparte cuál es uno de los adobos favoritos para marinar la carne Stephen Bukoff, chef ejecutivo de The Langham, Boston.

Bukoff combina vinagre de vino tinto, salsa de soya, aceite de oliva, diente de ajo fresco, chalote, romero, tomillo, sal, pimienta y salsa Worcestershire.

Primero se aplasta el diente de ajo y se corta la cebolla blanca en juliana para luego agregar ambos ingredientes a un tazón que tienen las hierbas y demás ingredientes. Es importante no agregar demasiada sal, una carne demasiado salada puede quedar seca y dura.

La carne debe introducirse en una bolsa con cierre en donde también se vierte el adobo. Una vez sellada la bolsa se deja marinar la carne en el refrigerado por alrededor de una hora. Si no tienes tanto tiempo, al menos 30 minutos, dale unas vueltas en el marinado y masajea para favorecer la absorción.

Bukoff recomienda no dejar marinar la carne por más tiempo ya que puede saturarse la carne con el sabor de la marinada y quitar el sabor natural de la carne.

