El Bronx espera más carriles para bicicletas

Mientras el Departamento de Transporte asegura que está abriendo más carriles para bicicletas o ciclovías en la ciudad, desde El Bronx, muchos residentes se quejan de que allí esa iniciativa se queda corta al tiempo que expresan preocupación por el aumento de las muertes de ciclistas y peatones en el transcurso del año.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Transportation Alternatives, la organización que impulsa políticas para proteger a los peatones y ciclistas neoyorquinos, en lo que va de 2022, 50 personas han muerto en accidentes de tránsito en El Bronx, incluidos 14 peatones y 5 ciclistas. El doble de la cantidad de muertes durante el mismo periodo en 2019, que fue el año más seguro en ese condado desde que comenzó el programa Visión Cero en 2014.

La apertura de carriles para bicicletas es una tendencia en la que ya otras grandes urbes le llevan mucha ventaja a la Ciudad de Nueva York. El propósito es dar seguridad a los ciclistas y, por otro lado, promover esta alternativa de transporte que a la vez que contribuye a una vida saludable, combate la contaminación porque reduce el uso de vehículos motorizados.

En ese sentido El Bronx reclama más equidad ya que consideran que las autoridades de la ciudad no están haciendo lo suficiente para bajar los índices de muertes entre ciclistas y peatones en el condado.

Además, de acuerdo con en Ranking de Salud de Nueva York 2022, entre los 62 condados del estado, El Bronx ocupa el último lugar, lo que, a juicio de los defensores, debe llamar la atención a las autoridades para reducir esta estadística.

El rediseño de calles para dar paso a carriles de bicicletas incluye reductores de velocidad. /David Ramírez

?La historia se repite con nosotros, los vecindarios de El Bronx son los últimos en ser atendidos aun cuando aquí los atropellamientos son a cada momento?, dijo Juan Mejía, un residente de Harlem donde se ha formado una coalición para exigir el rediseño del boulevard Adam Clayton Powell.

Este boulevard es un corredor importante en el centro de Harlem y el objetivo de la coalición es convertirlo en una vía segura de uso múltiple que conecte el Alto Manhattan con El Bronx.

?En el boulevard Adam Clayton Powell necesitamos un carril protegido para bicicletas desde las calles 110 a la 155?, dijo Matías Ortega, asiduo ciclista que dice haberse salvado de algunos accidentes.

El sábado pasado casi 100 ciclistas hicieron un recorrido por Harlem desde la calle 110 hasta el parque Jackie Robinson. La actividad fue para reiterar el reclamo de que se apruebe la infraestructura segura para bicicletas.

?Las minorías también merecemos una movilidad segura. Es evidente que en Harlem somos discriminados?, aseguró el activista Michael Russo.

Según estadísticas de la ciudad, en 2021 en Harlem se reportaron 2,299 accidentes donde resultaron lesionados 207 ciclistas, 189 peatones y 599 automovilistas.

Los activistas hicieron una comparación con el Upper West Side, el vecindario que limita con Harlem por el sur. Durante el mismo período, en ese vecindario reportó 1,002 choques, 63 ciclistas lesionados, 89 peatones y 205 automovilistas. Eso es la mitad de los accidentes y un 64% menos de lesiones. La diferencia se debe a que el Upper West Side es seguro porque tiene más carriles para bicicletas.

?El gobierno municipal debe dar trato igualitario a los vecindarios. Tenemos iguales derechos, pero si usted mira, los barrios ricos tienen todo mientras nosotros apenas sobrevivimos?, dijo Misleydis Cortez, una residente de Grand Concourse.

Una reflexión

Al respecto la organización Families for Safe Streets hizo una reflexión sobre el uso de la palabra accidente en las estadísticas. Precisa que los atropellamientos, choques y otros hechos violentos que ocurren en las calles se pueden prevenir y establece que son el resultado del diseño de calles que prioriza la velocidad y los autos grandes, en lugar de proteger a los peatones.

?Juntos transformamos nuestro dolor al contar nuestras historias personales de trauma y pérdida para crear conciencia y generar cambios en las legislaciones y políticas. Luchamos para poner fin a toda la violencia de tránsito porque no se aceptan muertes ni lesiones que alteren la vida. Estos son choques prevenibles, no ?accidentes?, y los problemas que causan estos choques tienen soluciones comprobadas?, destaca en su página Families for Safe Streets, fundada en 2014 por las familias de personas que murieron o resultaron heridos en accidentes en las calles de la ciudad.

Comisionado de Transporte: ?NY ha llegado muy lejos en apoyo al ciclismo?

La visión del Departamento de Transporte (DOT) es bastante optimista con relación al plan de abrir más carriles para bicicletas en las calles de la ciudad.

Ydanis Rodríguez, comisionado de esa dependencia celebró el jueves como un hito histórico al alcanzar 1,500 millas de carriles y senderos para bicicletas y cortar la cinta para inaugurar el rediseño de la avenida Bronxdale, en el Este de El Bronx.

?Este hito marca cuán lejos ha llegado la ciudad en apoyo del ciclismo, una forma sostenible, saludable y divertida de transportarse?, dijo Rodríguez durante la apertura del carril protegido para bicicletas. Según Rodríguez, el rediseño de la avenida Bronxdale, es un proyecto audaz hacia un mayor acceso al transporte en Nueva York.

?Nuestra agencia prioriza diligentemente las mejoras de seguridad vial equitativas y eficientes, y eso incluye la construcción de nuevos carriles para bicicletas y la mejora de las rutas existentes?.

En respuesta a las críticas del plan de rediseño para crear más carriles para bicicletas el Departamento de Transporte no pudo precisar el número de millas de ciclovías que a la fecha ha abierto en El Bronx, pero destacó que está comprometido a incorporar principios de equidad en todos los programas y proyectos.

El DOT señala que estableció en El Bronx un marco general que identificó las Áreas de inversión prioritarias (PIA, por sus siglas en inglés) donde las inversiones futuras pueden tener el mayor impacto.

Los criterios incluyen datos demográficos raciales y de ingresos, datos de población y densidad de empleo, y niveles de inversión anteriores. Con base en estos determinantes, el área del Este de El Bronx se consideró un PIA de Nivel 1.

Según los responsables del rediseño, los carriles protegidos para bicicletas reducen las muertes por accidentes de tráfico y las lesiones graves en un 18%. Así mismo se ha demostrado que la adición de islas para peatones reduce las lesiones graves y las muertes en un 35.5%.

El proyecto incluye mejoras de seguridad con carriles protegidos para bicicletas en ambos lados de la calle, reductores de velocidad, rediseños de intersecciones y nuevos espacios para peatones, considerando la zona como un Área de Inversión Prioritaria (PIA) que conecta a los ciclistas hacia y desde el Bronx Park y entre Morris Park y Parkchester.

También se espera que la avenida Bronxdale sea popular entre los usuarios de e-scooter, ya que la calle está ubicada completamente dentro del área contemplada por el Departamento de Transporte para implementar el piloto de uso compartido de e-scooter.

Ydanis Rodríguez, Comisionado de Transporte de NYC. /ED

El regreso del Tour de El Bronx

Este domingo 23 tendrá lugar la edición 28° del Tour de El Bronx, una iniciativa anual inspirada para que los participantes tengan la oportunidad de recorrer en bicicleta los vecindarios históricos como Castle Hill y Grand Concourse, áreas verdes como el Pelham Bay Park y muchos espacios del perfil costero del condado.

La iniciativa lanzada en 1994 por la oficina de la presidencia de El Bronx y el Consejo de Turismo de condado, tradicionalmente ha reunido a miles de ciclistas en los últimos años, pero tendrá un límite de 1.000 participantes este año, esto por el proceso gradual de regreso a la normalidad luego de la pandemia de COVID-19.

La presidenta del condado Vanessa Gibson ?que participará con su bicicleta en el tour? dijo que la iniciativa promueve una forma alternativa de transporte y la vida saludable, tomando en cuenta las disparidades de salud en El Bronx.

?Todo esto se trata de salud y bienestar. Y sabemos que cuando hablamos de equidad alimentaria y acceso a los alimentos y justicia alimentaria, cuando hablamos de atención médica de calidad y vivienda estable, también tenemos que hablar sobre modos alternativos de transporte?, dijo Gibson durante el anuncio del Tour de El Bronx desde la sede del YMCA en Castle Hill.

Gibson agregó que está trabajando con muchos sectores para construir vecindarios saludables, estabilizar a las familias y realmente crear el acceso y las oportunidades para todos los residentes de El Bronx.

El recorrido

El recorrido de 25 millas de este año comenzará a las 10 a. m. en la calle 161 Este y Grand Concourse y terminará en el Jardín Botánico, donde los ciclistas participantes serán recibidos con un festival.

Eventos Biketober

Durante el mes de octubre el DOT está celebrando Biketober, con una serie de eventos para fomentar el ciclismo seguro. El programa Bike the Block presenta una serie de eventos abiertos en la calle centrados en la programación, la educación, los paseos y los recursos para bicicletas. Esta iniciativa contempla el cierre de calles dentro de comunidades desatendidas, ofreciendo actividades divertidas, sostenibles y saludables. Para obtener más información, visite nyc.gov/biketober