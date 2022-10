El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 23 de Octubre de 2022

Horóscopo de hoy 23 de de Octubre de 2022

03/21 ? 04/19

Como producto del exceso de trabajo o el ajetreo diario podrías sentirte un poco decaído y bajar tu rendimiento. Como medida preventiva recurre a las técnicas de relajación, el yoga o los masajes para que estos malestares no se vuelvan crónicos.

04/20 ? 05/20

Un amigo o alguien de tu círculo social te envolverá en su juego de seducción, pero cuidado porque la fascinación podría ser pasajera. Estarás más soñador que de costumbre así que espera aclarar tus sentimientos antes de involucrarte en una relación “poco clara”.

05/21 ? 06/20

En lo profesional la exigencia será grande, así que si te sientes presionado deberás sacarte de encima algunas obligaciones. Sería bueno que busques colaboración porque así dispondrás de más tiempo libre para estar en tu hogar y atender a tu familia.

6/21 ? 7/20

Podrían revolotear a tu alrededor personas con intenciones dudosas, que pretenderán enredarte con sus palabras así que afina tu sentido crítico y no te dejes atrapar por falsas promesas. No des por ciertos comentarios vagos que no están debidamente verificados.

07/21 ? 08/21

Revisarás tus finanzas compartidas, sea con socios o con tu pareja, y podrías decidir hacer algunos cambios en tus inversiones. A la hora de comprar o hacer nuevas adquisiciones busca y negocia con el fin de conseguir el mejor precio.

08/22 ? 09/22

Se darán las condiciones ideales para comenzar emprendimientos de tipo personal en colaboración con otros, para que generes nuevas alianzas. Tendrás la posibilidad de comprobar si las decisiones que tomas por tu cuenta tienen repercusiones positivas en otras personas.

09/23 ? 10/22

Renunciarás a las actitudes vanidosas para convertirte en un ser más servicial y atento a las necesidades de los demás. Trabajarás en tareas de servicio o asistencia social en las que desplegarás toda tu energía para ayudar al prójimo. Purificarás tu alma a través de la compasión.

10/23 ? 11/22

Jugarás el “juego de la seducción”. Te gustarán todos y nadie en particular, pero no tires “tus dardos” a alguien que ya está comprometido. Por otro lado, te sugiero que incluyas a personas de tu confianza en tus proyectos porque el trabajo en equipo te dará buenos frutos.

11/23 ? 12/20

Los asuntos relacionados con tu reputación y tu posición en la sociedad estarán en primer plano. La dinámica con tus jefes y superiores funcionará siempre que tengas buena predisposición hacia el trabajo. Llegarás a la cumbre del éxito si eres metódico y organizado.

12/21 ? 01/19

Te harás preguntas con respecto al sentido de la vida e irás en busca de las respuestas. En el camino te abrirás hacía una mirada más espiritual y metafísica. El debate también puede enriquecerte así que no te cierres en tu punto de vista.

01/20 ? 02/18

Se concretarán solicitudes de créditos que hiciste hace un tiempo y, por otro lado, tendrás la oportunidad de saldar deudas o finalizar un plan de pagos.Será buen momento para preparar presupuestos y para resolver como vas a administrarte de aquí en adelante.

02/19 ? 03/20

Te encontrarás con alguien que te atraerá por su inteligencia y agudo sentido del humor. Pero presta atención porque sin darte cuenta podrías actuar contra tus propios intereses. Si alguien te gusta da señales claras en lugar de comportante de manera evasiva.