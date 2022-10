La reina Letizia llama la atención con pronunciado escote en la espalda

La reina Letizia vuelve a ser noticia por su look y forma de vestir tras aparecer con un atrevido escote durante la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real de Madrid, donde acaparó los reflectores por mostrar su tonificada espalda.

La reina consorte de España apareció en compañía del rey Felipe VI durante el evento, donde lució un vestido azul oscuro tipo midi con holán en la falda y con un pronunciado escote en la parte trasera.

Derivado del corte del vestido, la reina Letizia mostró su espalda, lo cual llamó la atención de medios internacionales como Daily Mail, Vanity Fair, entre otros.

Lo anterior se debió a que la espalda de la monarca fue vista por su musculatura que dio cuenta del arduo ejercicio al que se somete. Esta situación rememoró en redes sociales otras ocasiones en que la reina Letizia fue criticada por presentar posible vigorexia.

Desliza

Según el reporte de la revista Vanity Fair, el vestido de la reina consorte pertenece a la firma Miphai, una firma de moda en Málaga, la cual también se encargó de vestir a la princesa Leonor para la gala de los Premios Princesa de Girona.