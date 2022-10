El NYPD impulsa iniciativa en redes sociales para tener contacto directo con los neoyorquinos

La criminalidad en el sistema de transporte público de la Gran Manzana, con un incremento del 41%, sigue siendo una de las grandes preocupaciones de usuarios que a diario toman ese servicio.

Así lo manifiesta Magdalena Peguero, quien asegura sentirse temerosa de que algo le pueda ocurrir, especialmente en las noches, cuando toma el tren en estaciones no muy transitadas.

“Yo siempre me encomiendo a la Virgen de la Altagracia para que me cuide, pero a diario yo veo bochinches y enfermos mentales peleando y siendo violentos y los policías brillan por su ausencia”, comentó la madre de familia, quien es usuaria de los trenes 7 y G, mayormente. ?Uno los ve mucho en el día parados contra las paredes, pero en la noche no?.

Y como una manera de que haya una mayor comunicación entre la comunidad y la policía, a fin de poder ayudar a atender mejor las problemáticas sobre asuntos de seguridad que se viven en la Gran Manzana, la policía del NYPD impulsa una iniciativa para que la gente haga preguntas de manera directa, a través de redes sociales

Así lo reveló la Comisionada del NYPD, Keechant L. Sewell, tras presentar la campaña ?Ask the PC?, que busca fomentar un diálogo interactivo sobre asuntos policiales y de seguridad pública, a través de la página de Instagram del NYPD, @NYPD.

?Los neoyorquinos son apasionados, curiosos y son nuestros mejores socios para garantizar la seguridad de la comunidad?, aseguró la Comisionado Sewell. ?Los neoyorquinos merecen respuestas a cualquier cantidad de preguntas que surjan, y aprovecho esta nueva oportunidad para conectarme con ellos. Nada es más a propósito humano que hablar unos con otros y compartir ideas?.

La Comisionada explicó que cada semana los usuarios pueden enviar sus cuestionamientos, a fin de que la jefe de la policía les responda a través de cortos videos.

Y aunque neoyorquinos como Lucas Contreras, quien este viernes esperaba el tren M en la estación Court Square valoran que la policía busque mecanismos para estrechar las comunicaciones con la comunidad, asegura que esta iniciativa no hará ninguna diferencia.

“No creo que la Comisionada tenga tanto tiempo para estar haciendo videos y respondernos a todos sobre lo que preguntemos. Creo que es una buena intención pero no servirá de nada cuando lo que realmente necesitamos es que haya más policías activos, no solo que patrullen las estaciones sino que saquen del sistema a personas locas y gente armada”, aseguró el colombiano.

Alejandro Durán, quien asegura tomar el metro siete días a la semana desde la estación d ela calle 74, en Jackson heights, Queens, donde hace unos días se registró un muerto tras una seria disputa, hizo un llamado a la policía a que aumente sus acciones y no se quede en “palabrerías”.

“Lo último que nos falta es que la Comisionada del NYPD se vuelva una tiktoker o influencer y empiece a colgar videos en redes. Lo que debe hacer es mandar a sus policías a que vigilen mejor los trenes y estaciones y que s epongan abusados (alerta) y no se la pasen parados nomás viendo sus celulares, que es como uno los ve muchas veces”, afirmó el mexicano, quien pidió “mano dura contra el crimen”.

Danny Pearlstein, director de la organización Riders Alliance que vela por los derechos de los pasajeros, aseguró que las acciones de la policía no combatirán la delincuencia y la violencia en el sistema de transporte y pidió que haya más inversión en mejoramiento y aumento del servicio, que sí marcarán un paso contra la criminalidad.

La semana pasada anunciaron mayor vigilancia en el Subway.

“Está más claro que nunca que la vigilancia por sí sola no puede resolver el problema de seguridad del metro. Nueva York necesita invertir para abordar las causas fundamentales de las preocupaciones de los pasajeros, incluida la falta de vivienda, la salud mental y la adicción”, dijo el activista.

La iniciativa surge en momentos en que el alcalde, Eric Adams ha intentado minimizar la problemática de inseguridad en el metro, asegurando que en realidad se trata más de una percepción que una realidad, o la mezcla de ambas.

El alcalde manifestó que actualmente solamente se registran 6 delitos serios en todo el sistema del metro, que cuenta con más de 3.5 millones de usuarios, y culpó a la prensa de crear una falsa idea de inseguridad extrema que genera miedo.

“No podemos dejar de lado el hecho de que tenemos 3,5 millones de personas usando nuestro sistema de metro… Tenemos que ser honestos al respecto y ese promedio de seis delitos por día no da la percepción de que nuestro sistema está fuera de control“, dijo el mandatario local.

Pasajeros como Luis Miranda no comparten la postura del Alcalde y le piden que cree un plan más efectivo para devolverle la seguridad al sistema de transporte, pues él si siente que la inseguridad está fuera de control.

“Yo del diario agarro el tren en el Bajo Manhattan en las noches y está lleno de locos y enfermos pateando cosas y he visto con mis propios ojos golpizas, y a esas horas dónde están los policías. Mejor le pido que hable menos y haga más“.

Sobre la iniciativa de la Comisionada de policía, el padre de familia agregó que la ve con buenos ojos “siempre y cuando haga cambios que mejoren la seguridad y no sea solo para dar excusas”.

La semana pasada tanto el Alcalde Adams como la gobernadora Kathy Hochul anunciaron un esfuerzo conjunto para colocar refuerzo policial y de personal de la MTA en las estaciones del Subway.

El Metro y el crimen en cifras