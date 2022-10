Eugenio Derbez confesó que llora todos los días por el dolor en sus dos horas de terapia de rehabilitación, en donde le estiran los músculos hasta romperlos, para recién ahí poder buscar la movilidad.

En un video breve que subió a sus redes sociales, en donde se lo ve en el auto, mientras su inseparable esposa Alessandra Rosaldo maneja, el actor mexicano compartió que estaba saliendo de una de sus terapias diarias de rehabilitación.

Con el semblante cansado y una expresión realmente de hartazgo, Derbez compartió lo siguiente:

“Vengo saliendo de mi fisioterapia, cómo duele, estoy harto de sentir dolor todos los días, es como una tortura esto de la terapia física, está cañón“, comenzó diciendo, mientras Alessandra intentaba echarle porras confirmándole que va muy bien en su proceso.

“Son como dos horas de tortura, de estirarte los músculos hasta romper el músculo, y lograr que recuperes el movimiento sobre una herida que duele mucho, entonces es… Lloro todos los días, se me salen las lágrimas, ¿verdad mi amor?”, le termina diciendo a su esposa.

Y mientras ella seguía manejando, y saludaba a los seguidores de su esposo, le reafirmó que por actitudes como esas, de no dejarse vencer, de seguir, es que él es y será siempre su superhéroe.

Recordemos que él mismo contó en un video en vivo en redes que, jugando realidad virtual con su hijo Vadhir, sufrió una caída que le ocasionó al rededor de 15 fracturas en un hombro.

“Yo estaba en un edificio de cien pisos, y era lo que yo estaba viendo, estaba parado en una tabla pequeña. De repente me tropecé con algo, caí en el piso y a la hora que camino y que doy un paso en lo que mi mente registraba, la realidad virtual hace que yo caiga al vacío por esos cien pisos, lo que yo veía no coincidía con lo que tenía en mi entorno. Me tropecé con unos escalones, caí con todo mi peso sobre el codo y empuja todo y se me sale el hueso del hombro“, explicó en aquel video Derbez.

Lo que siguió después de eso fue una verdadera pesadilla, tratar de colocarle el hombro, viajar de Atlanta, donde se encontraba, a Los Angeles, donde reside y donde finalmente le practicaron una cirugía en la que incluso, hasta pensaron en reemplazarle el hombro con una prótesis.

Y aunque todo comenzó a tomar su rumbo, el camino aún será largo, de mucha paciencia, mucha fortaleza y de poner mucho de su parte en lo que podría ser de 6 meses a un año de terapias diarias.

