Agenda de eventos: Halloween y Día de los Muertos

El Rockefeller Center celebra su “Mexico Week”

Por segundo año consecutivo, Mexico Week: Día de Muertos at Rockefeller Center celebrará la historia y el patrimonio de México, ofreciendo a los neoyorquinos una experiencia vibrante durante una semana, con algunos de los artistas, comida y bebida más queridos de ese país.

Center Plaza contará una vez más con una ofrenda vibrante, un altar que honra a los seres queridos perdidos, construido exclusivamente para la celebración. La ofrenda de este año rendirá homenaje a los escultores mexicanos modernos tal como se plasma en el libro MONUMENTAL: La dimensión pública de la escultura 1927-1979 del artista mexicano Pedro Reyes. Junto a la ofrenda habrá dos alebrijes del artista César Menchaca: esculturas de colores brillantes de criaturas fantásticas: un enorme jaguar y Quetzalcóatl, la deidad de la serpiente emplumada de la antigua cultura mesoamericana. En todo el campus, las catrinas de Menchaca, figuras esqueléticas elegantemente vestidas, sinónimo del Día de Muertos, aparecerán como superestrellas mexicanas y estadounidenses en el cine y la música. Más información:https://www.rockefellercenter.com/

Cortesía: Tishman Speyer

Concierto en honor a los muertos

The Public Theater (425 Lafayette Street) presentará a la cantautora mexicoamericana y activista feminista queer Renee Goust quien presenta su nuevo espectáculo ?Muertxs?, donde replantea el Día de Muertos mexicano observándolo bajo el lente de las armas y la violencia de género. A través de coloridas y variadas composiciones originales inspiradas en géneros musicales regionales mexicanos, Renee e invitados especiales sorpresa llevarán al público en un viaje para comprender cómo “nuestros muertos” y “nuestras muertas” han llegado a encarnar dos significados muy diferentes en la dolorosa realidad mexicana de hoy. Este viernes 28 de octubre, a las 9:30 pm.

Información: https://publictheater.org/

Cortesía

Extravaganza en la Catedral de St. John

El gran espectáculo anual de Halloween de la Catedral de St. John the Divine (1047 Amsterdam Avenue, en la calle 112) regresa para celebrar la Víspera de Todos los Santos, el viernes 28 de octubre, con dos funciones a las 7:00 pm y a las 10:00pm. La Extravaganza de Halloween presentará a los encantadores y macabros artistas de Mettawee River Theatre Company, dirigidos por el artista residente Ralph Lee, quienes ofrecen a los miembros de la audiencia una forma única de celebrar Halloween en todo su espantoso esplendor. La velada comienza con la proyección del clásico del cine mudo Nosferatu (1922) dirigida por F. W. Murnau, acompañado por el organista Timothy Brumfield. Después de la película, duendes y fantasmas llenan la Catedral para la Procesión de los Necrófagos, retozando por los pasillos para deleitar a la audiencia con trick or treating. Entradas e información:https://www.stjohndivine.org/

Cortesía

Boo at the Zoo

Aprovecha este sábado y domingo para visitar el zoológico de El Bronx (2300 Southern Boulevard) en donde encontrarás monstruos de naturaleza mítica, como parte del festival Boo at the Zoo. El zoológico desarrolla en estos días una agenda de actividades especiales para Halloween, como desfiles de disfraces, shows de magia, tallado de calabazas, cuentos con animales, y por supuesto, ?trick or treating? para los niños . Hasta el próximo domingo 3 de noviembre. Información: www.bronxzoo.com

Cortesía

Tres días de fiesta en el “Jardín Perdido”

El McKittrick Hotel (530 West 27th Street), hogar del popular show Sleep No More, anuncia su muy esperada celebración anual, Halloween Ball: The Lost Garden. El hotel abrirá sus puertas hasta la madrugada del viernes 28, sábado 29 y lunes 31 de octubre. ?Descienda a lo profundo de las paredes del legendario McKittrick Hotel para su velada más grandiosa y magnífica hasta el momento, donde la naturaleza trae consigo la renovación y la vida es exquisitamente hermosa?, explica el director creativo del evento, Croydon Leo. Se alienta a los invitados a vestirse con disfraces de animales y flores inspirados en la naturaleza. Para información y entradas: www.mckittrickhotel.com.

Cortesía

Tallado de calabazas en Luna Park

Luna Park en Coney Island (1000 Surf Avenue, Brooklyn) culmina las celebraciones de Halloween Harvest este fin de semana. The Maniac Pumpkin Carvers ofrece una experiencia de tallado personalizada a los asistentes al parque. Los maestros talladores sorprenderán a la multitud mientras crean hermosas piezas de exhibición, responden preguntas y ofrecen consejos, trucos y más. El espectáculo concluirá tallando una calabaza gigante hecha a medida diseñada para Luna Park. El parque está abierto hasta el 30 de octubre de 12:00 pm a 8:00 pm. Información: https://lunaparknyc.com.

Cortesía

Crucero de Halloween para mascotas

Circle Line ofrece el crucero Howling Halloween Pup, donde los amantes de los perros están invitados a disfrazarse con sus amigos peludos y llevarlos a bordo de uno de sus transatlánticos históricos para disfrutar de Nueva York desde el agua. El domingo 30 de octubre a las 11:00 a. m., los invitados y sus perros abordarán un crucero experiencial exclusivo lleno de hermosas vistas, deliciosas opciones de golosinas y música inspirada en perros, del presentador de iHeart Radio, DJ Whutever. El viaje de una hora de duración también contará con regalos y un concurso especial de disfraces para humanos y perros. Además, North Shore Animal League America organizará un evento de adopción móvil durante todo el crucero, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., a lo largo del Muelle 83. Boletos e información:https://www.circleline.com

Cortesía

Celebración del Theater for the New City

Theatre for the New City (TNC) estará ofreciendo una celebración híbrida (interior/exterior) el lunes 31 de octubre para deleitar a jóvenes y mayores, y celebrar la creatividad que viene con la temporada de Halloween. Se llevará a cabo una gran fiesta al aire libre de 3:00 a 8:00 pm en East Tenth Street, entre las avenidas Primera y Segunda (o si llueve, en una carpa grande), con actuaciones, concurso de disfraces y bailes de swing y bandas de música latina. A esto le seguirán presentaciones bajo techo desde las 8:00 pm hasta la medianoche en el gran Teatro Johnson de TNC. La entrada será gratuita durante todo el festival, pero se aceptarán donaciones. Más información:www.theaterforthenewcity.net