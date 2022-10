El Lincoln Center estará de puertas abiertas este fin de semana

El Lincoln Center for the Performing Arts abrirá sus puertas de manera gratuita este fin de semana para celebrar con todos los neoyorquinos la apertura del David Geffen Hall.

Los días 29 y 30 de octubre, el centro cultural ofrecerá más de 40 eventos, entre los que destacan una actuación participativa de Choir! ¡Choir! ¡Choir! con el invitado especial Kermit the Frog; además de presentaciones en vivo de artistas y conjuntos de todos los géneros, incluida la compañía de danza aérea BANDALOOP, Brian Stokes Mitchell, Soul Science Lab, la Orquesta Juilliard con miembros de la Filarmónica de Nueva York dirigida por Anna Handler y David Robertson, y más.

El domingo, las familias pueden disfrutar de un día de programación dirigida a niños y jóvenes con actividades como crear su propia historia de Halloween y aprender nuevos pasos de baile con música y actividades que celebran las culturas de todo el mundo.

El fin de semana de puertas abiertas es gratuito y su entrada será por orden de llegada. Los visitantes pueden quedarse todo el día o asistir a eventos específicos.

El calendario completo de eventos está disponible en: http://LincolnCenter.org/OpenHouse.

AGENDA DE EVENTOS:

El grupo BombaYo pondrá el ritmo puertorriqueño./Cortesía Lincoln Center

Open House- Sábado 29 de octubre, de 10:00 am a 11:00 pm

Artistas de clase mundial toman el nuevo David Geffen Hall, convirtiendo cada rincón en un escenario, una oportunidad única para experimentar la sala de conciertos más nueva de Nueva York.

Artistas: Nina Chanel Abney ? BANDALOOP ? BombaYo ? Justin Vivian Bond ? Dee Dee Bridgewater ? Bronx Arts Ensemble ? Brooklyn Youth Chorus ? ¡Coro! ¡Coro! ¡Coro! con el invitado especial Kermit the Frog ? Dayramir Gonzalez Quartet ? Anna Handler ? Miembros de Juilliard415 ? The Juilliard Orchestra ? Jennifer Koh ? Juana Luna ? Anthony McGill ? Miembros de la Filarmónica de Nueva York ? Brian Stokes Mitchell ? DJ Rekha ? David Robertson ? Rootstock Republic ? Jacolby Satterwhite ? Time for Three ? thingNY ? Imani Uzuri ? S? Percussion ? Bora Yoon y R. Luke DuBois

Domingo Familiar- 30 de octubre de 10:00 am a 6:00 pm

Recomendado para familias y niños , quienes podrán crear su propia historia de Halloween, aprender nuevos movimientos de baile, conocer increíbles títeres y experimentar la magia de la música en vivo. Se anima a los niños y las familias a vestirse con disfraces de Halloween.

Artistas: James Lovell y los Embajadores de Música Afri-Garifuna ? AfroLatin Jazz Alliance ? BANDALOOP ? Trina Basu y Arun Ramamurthy con Dan Kurfirst ? Emphasis Entertainment ? Bill Gordh ? Ji Su Jung, ganador de la beca Avery Fisher Career Grant 2022 ? Miembros de la Filarmónica de Nueva York ? Estudiantes de la Escuela Secundaria de Música y Arte Fiorello H. LaGuardia ? Estudiantes de la Escuela Secundaria de Artes Escénicas y Talento Ilimitado ? Hamid Rahmanian ? Laboratorio de Ciencias del Alma ? Gran Mago Theodore y DJ Perly ? Basil Twist ? Rincón de Disfraces ? Clases de Baile ? Taller de Narración de Cuentos ? Taller de Artes Visuales ? Títeres.