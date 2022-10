Es que yo me quiero más a mí

Si la historia de amor de Shakira y Gerald Piqué realmente terminó siendo tan monótona, vacía y decepcionante como la letra de su nueva canción y video “Monotonía”, queda claro que la cantante podría estar viviendo uno de los desamores más sufridos de su vida.

Y es que tener una pareja narcisista, como dice la famosa en esa canción, es considerado psicológicamente, una de las relaciones más desgastantes y difíciles que se puede tener; pues no sólo hace picadillo el corazón, sino que también picotea la autoestima y roba la paz interior.

Siempre he dicho a mis lectoras que si hay un tipo de hombre al cual hay que huirle muy rápido es al narcisista, aunque ciertamente no es fácil descubrirlo al principio porque llega disfrazado de príncipe azul. Y parece ser tan encantador que hasta la mujer más segura y exitosa puede caer rendida a sus pies; sin imaginar que un día la puede hacer sufrir, controlarla y hasta “lavar su cerebro” para mantenerla infelizmente a su lado.

Señales de una pareja narcisista

Ya no es encantador y hay que mendigarle amor: Trata diferente a su pareja porque en la conquista se hizo pasar por alguien maravilloso que realmente no es. Muy claro lo canta Shakira: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”. Precisamente, ser frío e indiferente es una de las estrategias de abuso emocional que mas usan los narcisistas.



Solo le importa él mismo: La falta de empatía es una gran señal, pues no sabe ponerse en el lugar de otro. Nada mueve su corazón, ni se siente mal por su pareja.



Jamás pide perdón: Por más claro que estén sus errores no los reconoce y siempre va a buscar la forma de hacerle creer a la pareja que es la culpable de todo.

Independientemente, si Shakira se inspiró o no en su cuento de desamor con Piqué, “Monotonía” abrirá los ojos de muchas mujeres que en silencio sufren la pesadilla de ser controladas y menospreciadas por un narcisista. Si eres una de ellas, ármate de valor, escapa y cuando te diga que aún te quiere, dile como canta Shakira: “Es que yo me quiero más a mí”.

