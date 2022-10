El Awards 2022: Nicholas Cruz- Director de la Oficina de la Comunidad y Padres de la United Federation of Teachers

Los sueños de niño de Nicholas Cruz eran jugar en la segunda base del equipo de los Mets de Nueva York. Solo que había un pequeño gran problema, no era lo suficientemente bueno para ese deporte.

“Tuve que coger otra carrera cuando me di cuenta de que eso no iba a llegar”, dijo Cruz. “Entonces me metí al ejército”.

Cruz fue parte de la fuerza aérea por unos diez años. Se retiró del ejército en Texas.

Ahí, mientras decidía qué hacer con su vida, se hizo voluntario del Boys and Girls Club. Era una actividad que disfrutaba mucho, hasta que una vez, el director de una escuela de San Antonio lo vio y lo invitó a dar clases en su plantel. A Cruz le gustó tanto la experiencia que decidió estudiar para obtener su credencial de maestro con especialidad en educación especial.

Ejerció esta profesión por cinco años, hasta que comenzó a involucrarse en las actividades de la unión de maestros.

“Queríamos que nos escucharan”, dijo.

La demanda era que instalaran aire acondicionado en los salones de clase, donde las temperaturas podían llegar hasta 90 grados Fahrenheit.

El trabajo y las habilidades de organización de Cruz fueron tan cruciales para ganar este caso –se instalaron aparatos en los salones–, que lo invitaron a formar parte de la unión.

“Dejé un salón de clase para meterme a un salón de clases más grande”, dijo. “Ahora se trataba de educar a mis colegas en sus contratos y derechos”.

De esto ya han pasado 25 años, pero la pasión de Cruz sigue intacta. En sus labores como director de la oficina de la comunidad y participación de padres de la United Federation of Teachers, tiene a su cargo ser un puente entre los padres de familia y esta organización.

A sus 60 años, Cruz ya vislumbra su retiro, pero por lo pronto, su trabajo en la unión lo tiene muy contento.

“Aquí es donde encontré lo que tenía que hacer en mi vida”, dijo. “Levantar la conciencia de nuestra gente para que sepan que merecen paz”.