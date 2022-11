Fallece a los 25 años Cormac Roth, hijo del actor Tim Roth

La familia de Cormac Roth, un músico de 25 años e hijo del actor inglés Tim Roth, informó sobre la muerte del joven artista a través de un comunicado. Si bien falleció el pasado 16 de octubre, dieron a conocer la noticia este lunes.

“Era una esfera de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban”, dijeron sus familiares en su despedida.

Y continuaron: “El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”.

En su cuenta de Instagram, Cormac relató su batalla contra la enfermedad hace menos de cuatro meses. “Desde ese entonces estoy luchando a diario, tirándole con todo lo que pueda. La quimioterapia, la quimioterapia de dosis alta, la medicación, los trasplantes, las transfusiones, y las cirugías. Se llama coriocarcinoma, es raro y logró mantenerse muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le tire”, contó.