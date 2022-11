Fabián Soldini sobre Lionel Messi: “El amor de él es la selección, solamente Argentina”

Lionel Messi, es un futbolista que durante toda su carrera, ha luchado por ganar todos los títulos posibles a nivel de clubes. En primera instancia con el FC Barcelona y luego con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, con la selección existió un tiempo en el que se le hizo esquivo levantar una copa a nivel internacional.

Este maleficio, se quebró en la pasada edición de la Copa América, después de vencer a Brasil en el Maracaná (1-0), siendo el momento más importante el astro argentino en toda su carrera. Es decir, había cumplido un sueño.

No obstante, no todo ha sido color de rosa para el nacido en Rosario, puesto que en el 2014 perdió la final de la Copa del Mundo ante Alemania, producto de un gol en el tiempo extra de Mario Gotze. Debido a esto, su anterior representante, Fabián Soldini reiteró en una entrevista a Infobae lo mal que la pasó el delantero.

“Cuando estuve en su casa, después de 10 años de no verlo, me dijo: Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final contra Alemania en Brasil. No puedo dormir. Y lo puedo asegurar. Le da vuelta en la cabeza”, comentó Fabián Soldini.

La inédita y dolorosa confesión de Messi sobre cómo lo impactó la derrota ante Alemania en el Mundial 2014: “Hace un año no puedo dormir” | Por Federico Cristofanelli https://t.co/pZDPfkrpjg pic.twitter.com/qLlO8R1NqO — infobae (@infobae) November 1, 2022

“Es su amor. Su amor es la Selección. No es ni el Barcelona, ni Newell’s. Su amor es la Selección. Su gran amor es la Selección. Me puso muy feliz cuando salió campeón porque sé todo lo que sufrió, todo lo que padeció. Todo lo que lo mataron acá, sobre todo acá. Si vos sabes de él, él para la Selección viene lesionado, viene enfermo, viene. Viene”, prosiguió el ex representante.

Ahora, el próximo paso para el experimentado atacante es terminar en plenas condiciones la primera mitad con el Paris Saint-Germain para centrarse de lleno en lo que será el Mundial de Qatar en donde Argentina es una de las favoritas para levantar la copa.

“Lo veo muy maduro, muy tranquilo. Al grupo lo veo muy unido. Ojalá que se le pueda dar para terminar, me parece que se lo merece con la carrera que hizo, allá arriba”, finalizó Soldini.

Messi, estará disputando un nuevo certamen internacional y para él, significa mucho agregarle a su palmarés una Copa del Mundo para así terminar de una vez por todas las comparaciones de quien es el mejor jugador del Mundo.

