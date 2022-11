Agenda de eventos: ideas para el fin de semana

Lo mejor del cine dominicano

En su 11vo aniversario, el Dominican Film Festival de New York se estará llevando a cabo hasta el 9 de noviembre, bajo el slogan “Historias que nos hacen soñar”. El encuentro rendirá homenaje a la diáspora dominicana con una programación que cuenta con 80 películas, entre largometrajes, documentales y cortometrajes, proyectadas en cinco teatros diferentes, además de charlas con los actores y otros eventos especiales. La programación completa está disponible en: https://festcinerd.net/

The Ladies of Hip-Hop en el Lincoln Center

Este coreopoema, acuñado por primera vez en 1975 por el escritor Ntozake Shange, es un esfuerzo documental para representar a las mujeres negras en la cultura del baile callejero y de club. Dirigido por Michele Byrd-McPhee, la nueva escritura de Ladies of Hip-Hop, la poesía de Ursula Rucker y la música y el baile de la cultura callejera, de club y africana se unen en este show-and-tell. En el Clark Studio Theater del Lincoln Center (165 W 65th St.) Entradas disponibles en: www.worksandprocess.org.

Cortesía Lincoln Center

Homenaje a Frank Sinatra

The Jazz Loft viajará en el tiempo a Las Vegas cuando Frank Sinatra y sus amigos del “Rat Pack” gobernaban. El show ‘Sinatra Vegas Revue’ contará con dos de los mejores intérpretes de la música del fallecido cantante, Danny Bacher y Pete Caldera, respaldados por la Big Band de 17 piezas de Jazz Loft, dirigida por Tom Manuel. Bacher es un cantante, saxofonista, compositor y animador galardonado. Ha sido el vocalista destacado en muchos espectáculos anteriores de Jazz Loft Sinatra. Caldera es mejor conocido por sus estándares de canto, principalmente en el Carnegie Club de Nueva York, donde actúa mensualmente. Las funciones son este viernes 4 y sábado 5 de noviembre, ambos espectáculos a las 7 p.m. El Jazz Loft está ubicado en el 275 Christian Avenue Stony Brook, NY 11790. Los boletos se pueden comprar en: https://www.thejazzloft.org.

Pete Caldera./Foto: Cortesía

Día de los Muertos en Brooklyn

Si no has asistido a una celebración del Día de los Muertos, tendrás la oportunidad de hacerlo este sábado en Brooklyn. Sumérgete en una viva tradición mexicana que honra y celebra a los que han fallecido, en el evento organizado por la United States- Mexico Chamber of Commerce Northeast Chapter y MMFB Productions, y que contará con comida y bebida típica de restaurantes y vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York que destacarán los platos exclusivos de la cocina mexicana; entretenimiento, con mariachis y dj’s de música latina; actos culturales y tradiciones de la fecha, como una gran ofrenda. Para mayores de 21 años. Se recomienda disfrazarse y pintarse la cara con motivos del Día de Muertos. De 6 pm a 12 am. En 272 Meserole Street Brooklyn, NY 11206. Entradas en: Diadelosmuertosbk.eventbrite.com

Jessi Uribe y Joss Favela juntos

El galardonado cantautor mexicano Joss Favela y el reconocido cantante ranchero colombiano, Jessi Uribe, traen su show conjunto, “Tequila y Guaro”, a nuestra ciudad este domingo 6 de noviembre. Esta es la primera gira estadounidense de Favela e incluirá la presentación en vivo de su álbum, Aclarando La Mente, así como algunos de sus mayores éxitos. Jessi Uribe, también sorprenderá con nueva música y deleitará a los fans con clásicos como “Dulce Pecado”, “Alguien Me Gusta” y “Ok”. Juntos interpretarán “El Alumno”, el sencillo conjunto del dúo que se ubicó en el Top 10 Regional Mexicano de Billboard durante varias semanas consecutivas en los Estados Unidos. A las 8:00 pm. En el Kings Theatre (1027 Flatbush Avenue 11226, Brooklyn). Boletos: www.ticketmaster.com.

Jessi Uribe./Cortesía

Tradiciones de Muertos en el Kupferberg Center

Celebre el Día de Muertos en el Kupferberg Center for the Arts, con la presentación de la agrupación Mexico Beyond Mariachi. Esta actuación multimedia bilingüe, familiar e interactiva entrelaza la música y la danza tradicional mexicana con historias, mitos y leyendas. Explore las inquietantes melodías de La Llorona y La Bruja de los estados de Oaxaca y Veracruz; baile con los Viejitos, un baile lúdico y tradicional del estado de Michoacán que representa el cambio de las estaciones; escuche la historia de cómo Doña Panchita engañó a la Muerte y mucho más. Este vibrante espectáculo entreteje la música y la danza tradicional mexicana con las historias, mitos y leyendas del Día de Muertos. A las 3:00 pm en el Colden Auditorium (153-49 Reeves Ave, Flushing, NY). Entradas en:https://kupferbergcenter.org/

Cortesía

Festival de cine de Bushwick

El Festival de Cine de Bushwick está de regreso en la ciudad durante esta semana, hasta el 7 de noviembre, con proyecciones completamente en vivo, eventos especiales y experiencias de metaverso. El encuentro presentará más de 100 películas independientes de Brooklyn y de todo el mundo. Durante los últimos 15 años, el BFF ha proyectado las obras de casi 1000 cineastas independientes de ese condado y más de 50 países diferentes, y se ha convertido en uno de los eventos cinematográficos más esperados de la ciudad, reconocido por su contribución al crecimiento artístico, cultural y económico del municipio. Para más información: www.bushwickfilmfestival.com

Últimos días de “Las flores de mi país”

“Las flores de mi país”, una exposición que presenta obras de arte de más de 20 artistas, cerrará sus puertas el próximo 10 de noviembre. Sus piezas exploran interpretaciones de la cultura latina con imágenes de la flora nativa. El arte utiliza elementos botánicos como inspiración, símbolos, un medio para crear diseños, una referencia histórica y en el diseño textil que refleja una cultura o tradición. La exhibición es presentada por la Sociedad Latina de NYC Parks y Arts & Antiquities de NYC Parks, en The Arsenal Gallery, Calle 64 y Quinta Avenida dentro de Central Park, Tercer Piso del Edificio Arsenal. Gratis. Más información:www.nycgovparks.org