Blockbuster, la tienda de videos, regresará a Los Ángeles como un bar de estilo clandestino

Para los millenials nostálgicos, Blockbuster estará de regreso en Los Ángeles, pero no como una tienda de videos, sino como un bar de estilo clandestino.

El nuevo bar emergente con temática de tienda de alquiler de videos cuenta con la licencia oficial de la marca Blockbuster.

Es probable que quienes han vivido en los años 80, 90 y principios del 2000, recuerden cómo era ir a rentar una película en una era anterior a Netflix.

El Blockbuster Speakeasy, como se llamará el bar emergente, abrirá el 19 de noviembre. De acuerdo con Food and Wine, el lugar promete una decoración que “recrea cada recuerdo de elegir una película”.

La “tarjeta de membresía” de Blockbuster para visitantes sirve para obtener las bebidas. En lugar de pasillos de películas marcados por género se encuentran diferentes categorías de bebidas.

Los visitantes pueden elegir bebidas inspiradas en las mejores películas de los años 90 y 2000. Se podrá revisar la “sinopsis” con la descripción de la bebida en la parte posterior antes de llevar la selección al mostrador de pago donde un cantinero de Blockbuster preparará la bebida que puede incluir ingredientes de bebidas retro; se incluyen opciones como Crystal Clear Pepsi.

En el boleto de $45 dólares se incluyen dos boletos para bebidas y se puede canjear usando la tarjeta de membresía.

Los bocadillos para los hambrientos no pueden faltar. Las botanas que se ofrecen en el bar son como las que podrías encontrar en un clásico Blockbuster, dulces y palomitas de maíz, además de una selección de refrigerios gourmet. El lugar también servirá Blockbuster Brunch a partir del 10 de diciembre.

Las golosinas para adultos en el menú incluyen unas papas fritas con trufa, pan plano y salsas, además de bolas de queso parmesano y risotto. También puedes encontrar productos retro como sándwich de helado.

La nueva barra emergente es una colaboración entre Bucket Listers y New Gold Empire. La primera compañía está detrás del popular The Golden Girls Kitchen, y la segunda creó el lugar Stay Classy con el tema de Will Ferrell.

Actualmente, Blockbuster Speakeasy solo está planeado para Los Ángeles, aunque es posible que este concepto de bar se extienda a otras ciudades de Estados Unidos como sucedió “Golden Girls”.

