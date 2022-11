Ganador del Powerball de 1999 revela qué hacer al llevarse el premio mayor

Hace 23 años, Timothy Schultz oriundo de Iowa ganó el premio mayor de Powerball, en aquel entonces $29,000,000 de dólares. En 1999 esta fue la suma que otorgo la lotería, a pesar de que es una buena suma de dinero, esta noche esta en disputa $1,600 millones de dólares en el mismo sorteo.

A más de dos décadas de que Schultz se convirtió en millonario, recordó que la emoción por ganar la lotería es indescriptible y la adrenalina es enorme, ya que no se espera que eso ocurra, por ello, es algo que no olvidará el resto de su vida.

“Cuando ganas la lotería, la euforia está por las nubes, es una de las cosas que pueden cambiar la vida más potencialmente”, dijo a la cadena FOX. Timothy Schultz ganó todo ese dinero con tan solo 21 años de edad.

El entonces ganador indicó que todo cambia con rapidez al ser el ganador, pues no dudó en decir que en “un minuto tienes una vida y al siguiente, tu mundo está patas arriba”. Schultz añadió que “la euforia es real, pero finalmente se desploma“.

Timothy fue honesto al decir que el dinero puede ayudar a aliviar el estrés financiero, crea oportunidades y proporcionar tiempo, pero consideró que a pesar de ello, “el dinero no cambia quién eres como persona. Si no eras feliz antes, podrías serlo después”.

En este sentido, consideró que existen personas muy ricas en todo el mundo, pero sin importar su estatus económico, “son extremadamente infelices, el dinero puede ser positivo, pero no necesariamente soluciona todos los problemas“, indicó.

Por otro lado, el haber ganado esos millones, repercutió en que Schultz reconoció que se convirtió en alguien desconfiado de quien lo rodeaba, esto tuvo que ver con el hecho de que recibió un gran volumen de cartas de personas que le pedían dinero.

“Era difícil confiar en la gente nueva, que no me querían por las razones equivocadas. Parecía que algunas personas me veían como un cajero automático que camina y habla”.

Timothy Schultz dijo que después de tener claro que personas están con él por quién es y vale le fue más fácil vivir, por ello a 23 años de que ganó la lotería asegura que el dinero es un medio pero no soluciona todas las cosas en la vida.

Por ello, hoy se dedica a contar su experiencia en su canal de YouTube donde habla con otros ganadores de la lotería, quienes narran sus historia y cómo les ha cambiado su vida el tener dinero, temas que comparte con el público interesado.

