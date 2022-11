Promesas cumplidas

Tengo el honor de representar a Jackson Heights, Corona, y Elmhurst en la Asamblea Estatal. Estos barrios han sido devastados durante los últimos años, primero por la pandemia y después por el huracán Ida. Pero las crisis enfrentadas por mi comunidad comenzaron hace muchos años, con la falta de vivienda asequible, falta de cuidado médico, y escasez de trabajos de buen pago y trato digno.

Lo sé porque yo soy inmigrante. Llegué a Queens desde Colombia a los nueve años, criada por una madre soltera, que como muchos de ustedes, tuvo varios trabajos a la misma vez para mantenernos.

En septiembre pasado, mis vecinos vieron cómo sus pertenencias se hundían con el agua del huracán Ida. Personas como doña Nancy, quien fue empleada doméstica y pagaba impuestos, lo perdieron todo. El gobierno federal ayudó a muchas familias, pero le dió la espalda a personas indocumentadas como Nancy.

Comencé a rogar por ayuda. Mientras otros funcionarios gubernamentales ignoraban mis plegarias, la gobernadora Kathy Hochul contestó el teléfono y se puso manos a la obra.

En solo una semana, su equipo nos ayudó a crear el “Fondo de Ayuda Para Víctimas Indocumentadas Del Huracán Ida”. Ella asignó 27 millones de dólares para ayudarnos a recuperarnos con dignidad.

La gobernadora Hochul entiende que los inmigrantes indocumentados y recién llegados a nuestro estado tienen los mismos sueños y deseos que cualquier otra persona en nuestra comunidad. Soñamos con ser dueños de casas, poder darles a nuestros hijos una buena educación, y con tener estabilidad económica y seguridad pública.

Desde firmar la ley que hizo permanente el programa de Nourish NY, que ha ayudado a alimentar a miles de neoyorquinos, hasta su apoyo de los restaurantes y empresas pequeñas, y la expansión del acceso a educación temprana para más familias, la gobernadora Hochul está llevándonos a la recuperación después de la pandemia. Ella entiende que nos merecemos una vida digna.

He visto a demasiados políticos hacer promesas a nuestra comunidad inmigrante a cambio de votos, solo para olvidarse de nosotros en el momento que más importa. Pero ella no. La gobernadora Hochul estará con nosotros en las buenas y en las malas, no solo cuando sea popular. Ha cumplido sus promesas con soluciones, basadas en las necesidades de nuestros vecinos.

Ella está comprometida con nuestra gente y es un orgullo llamarla nuestra gobernadora. Apoyo plenamente a su campaña para un mandato completo y espero que usted salga este martes y se una a mi con su voto a favor de ella!

Catalina Cruz representa al Distrito 39 en la Asamblea Estatal