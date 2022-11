United Airlines se burla de proceso de registro y abordaje de Southwest mediante nuevo sitio web

United Airlines se burló del proceso del registro y abordaje de su competidora Southwest Airlines mediante un sitio en línea lanzado el pasado fin de semana.

Nombrado “NotGroupC.com” (No Grupo C), el espacio destaca el supuesto dilema que enfrentan los pasajeros que viajan con Southwest y que no se registran para un vuelo en el periodo de 24 horas que estipula la compañía aérea.

No cumplir con este requerimiento obliga a los viajeros a terminar en el “Grupo C” de abordaje.

Como la aerolínea con sede en Dallas, Texas, no sigue una política de asignación de asientos, lo anterior conduce a que, en algunos casos, los pasajeros quedan pillados en los peores asientos del avión.

Bajo la nueva campaña publicitaria, United Airlines se compromete a evitarle este dolor de cabeza a los consumidores como estrategia para que consideren viajar con ellos.

“Érase una vez, un viajero de Southwest se olvidó hacer ‘check-in’ 24 horas antes de su vuelo y terminó en el horroroso grupo C de abordaje”, lee la nueva página web. “Pero—giro de la trama—¡estamos aquí para ayudarte a evitar ese destino!”, añade el equipo de United.

Básicamente, United, con base en Chicago, Illinois, le está ofreciendo a los pasajeros que reservaron vuelos con Southwest llamarlos 24 horas antes del viaje para recordarles que tienen que hacer “check-in”.

A través de “Southwest Courte-C Calls”, una voz automatizada le indicará por medio de una llamada que debe realizar el proceso de registro si no quiere quedarse con los peores asientos.

“Hola, United Airlines aquí, recordándole que necesita registrarse para su viaje con Southwest, para que no termine en el grupo de abordaje C. Para su próximo vuelo, piense en darle una oportunidad a United. Nosotros le dejamos seleccionar su asiento con anterioridad”, detalla el sitio One Mile At A Time sobre el mensaje de voz que escucharán los viajeros.

Southwest respondió a la campaña bajo el argumento de que le agradece a su rival recordarle a los clientes lo que ellos ya saben.

“Nuestros clientes fieles saben la rutina de abordaje de Southwest y la elección de cualquier asiento libre a bordo, libre de cargo, pero estamos muy agradecidos por la asistencia y apoyo unido…”, dijo un representante de la empresa aérea citado por Chron. ” Es una gran cortesía que están extendiendo, y estamos agradecidos por su hospitalidad”, puntualizó.